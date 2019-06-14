Мозаичное панно «Афганистан» с Avito вернулось в вестибюль «Проспекта Славы». Власти справились с недовольными художниками

Панно в честь героев Афганистана доставлено на станцию метро «Проспект Славы». В ближайшем будущем его установят в вестибюле. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили в компании «Метрострой».

«Пока на станции «Проспект Славы» идет подготовка к монтажу мозаичного панно с афганцами в кассовом зале вестибюля № 1, на самой станции уже монтируются еще два элемента мозаичного оформления: стилизованные орден Красной Звезды и орден Отечественной войны», – рассказали в «Метрострое», который заканчивает работу над станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Напомним, что ночью 30 апреля на Avito появилось объявление о продаже панно «Афганистан». Как выяснила тогда «Фонтанка», панно было выставлено на продажу создателем – директором компании «Тесер» Егором Быстровым из-за разногласий с городскими властями. В частности, художник объяснял, что предложенная Смольным форма расчетов – использование спецсчета – якобы не позволяет компании вести работу.

Корреспондент «Фонтанки» попытался связаться с представителями «Тесера», но ни по одному известному номеру на звонки не ответили. Как подсказали знакомые с ситуацией собеседники «Фонтанки», конфликт со Смольным закончился в пользу властей, которые сразу заявили, что готовы открыть станции и без панно. Чиновники последовательно стояли на своем, и в результате в «Тесер» согласились на условия властей. Любопытно, что уже две недели как должна идти процедура монтажа панно стоимостью 280 млн рублей, однако оформители затягивают с выходом на площадку.

Напомним, что Смольный пообещал открыть три новые станции фиолетовой ветки метро к сентябрю 2019 года. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» обошлись городскому бюджету в 33,9 млрд рублей. Их должны были сдать к 20 декабря 2018 года, но ухудшившееся финансовое положение компании «Метрострой», а также проблемы в отношениях с городскими властями не позволили это сделать.





