На 10 дней сузят КАД между Софийской улицей и вантовым мостом
На юге КАД Петербурга добавят пробок и на внешнем кольце. Там закроют две полосы для ликвидации колейности покрытия проезжей части.
Как сообщает 14 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 25 июня на участке с 80-го по 83-й километр внешнего кольца КАД, от транспортной развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского (вантового) моста, будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.
Ремонт будет идти круглосуточно. Генеральный подрядчик – АО «ВАД».
С субботы, 15 июня, также вступают в силу ограничения на внутреннем кольце южного участка КАД – между Московским шоссе и Софийской улицей. Там две полосы будут перекрыты до 21 июня.
Помимо этого движение ограничено:
- с 11 по 22 июня – на внешнем кольце между Таллинским и Московским шоссе;
- с 12 по 16 июня – на внутреннем кольце между Колтушским и Мурманским шоссе;
- с 13 по 18 июня – на внутреннем кольце между проспектом Культуры и дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
- с 14 до 22 июня – на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.
Также на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков. А на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, из-за чего там регулярно собирается большая пробка.