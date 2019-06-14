На 10 дней сузят КАД между Софийской улицей и вантовым мостом

На юге КАД Петербурга добавят пробок и на внешнем кольце. Там закроют две полосы для ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Как сообщает 14 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 25 июня на участке с 80-го по 83-й километр внешнего кольца КАД, от транспортной развязки с Софийской улицей до Большого Обуховского (вантового) моста, будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

Ремонт будет идти круглосуточно. Генеральный подрядчик – АО «ВАД».







С субботы, 15 июня, также вступают в силу ограничения на внутреннем кольце южного участка КАД – между Московским шоссе и Софийской улицей. Там две полосы будут перекрыты до 21 июня.

Помимо этого движение ограничено:

Также на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков. А на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, из-за чего там регулярно собирается большая пробка.