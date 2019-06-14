Крымский суд освободил задержанного капитана украинского судна

Балаклавский районный суд Севастополя принял решение отпустить Виктора Новицкого, которого в мае 2018 года задержали по подозрению в незаконной добыче камбалы. Об этом 14 июня сообщает РИА «Новости».

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. <...> В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», – заявил судья.

С Новицкого была снята подписка о невыезде, под которой он находился последние несколько месяцев, он жил в съемной квартире в Крыму.

Напомним, что в мае прошлого года рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано у побережья Крыма за добычу биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Уже в октябре четырех членов экипажа украинского судна обменяли на моряков российского «Норда», который, в свою очередь, 25 марта задержали пограничники Украины. Чуть позже был запланирован и обмен капитанами, с которых не сняли обвинения. Новицкому грозило до пяти лет за решеткой. В феврале этого года капитан российского корабля Владимир Горбенко вернулся на родину.





