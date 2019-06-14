Чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова застрелили в Лос-Анджелесе

В результате огнестрельного ранения в США скончался российский сноубордист Дмитрий Кольцов. Как сообщает 14 июня Los Angeles Times, в убийстве обвиняется 30-летний Ретт МакКензи Нельсон.

Спортсмен скончался на месте. Спустя час Нельсон выстрелил в затылок шерифу округа Джозефу Солано. Полицейский скончался спустя два дня. Отмечается, что убийца не знал о должности Солано, так как на том не было формы и значка.

В настоящее время Нельсон задержан. Его также подозревают в грабежах заправки и супермаркета, которые произошли в тот же день, что и убийства.

Как пишет местная пресса, скорее всего, обвиняемого ждет смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

31-летний Дмитрий Кольцов в прошлом входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду, выиграл золотую медаль чемпионата России по сноуборду.





