Выдернули из колонны ни за что. В Петербурге суд прекратил дело задержанного на Первомае барабанщика

Суды продолжают разбираться с последствиями разгона Первомайской демонстрации в Петербурге. Спустя почти полтора месяца статистику оправданий пополнил ещё один активист.

Как сообщил «Фонтанке» юрист Александр Передрук, 14 июня Куйбышевский суд рассмотрел дело Михаила Борисова. Оппозиционер с опытом, 1 мая он встал в колонну демократов от штаба Алексея Навального. Успел постоять с барабаном на Лиговском, где строилась колонна, но до Невского проспекта так и не дошёл – из колонны его выхватили в числе первых.

В протоколе местом нарушения порядка указан Невский проспект, также сдвинулось время задержания, говорит Передрук. В суде обратное доказывали фотографиями, на которых видно, откуда Борисова с барабаном конвоируют в автозак, и отчётом петербургского омбудсмена, где Александр Шишлов пошагово рассмотрел срыв мирного шествия.

Судья Куйбышевского райсуда Андрей Дондик нарушения Борисовым установленного порядка проведения мероприятия не увидел, дело прекращено.

Первая порция материалов по задержанным поступила в суды непосредственно 1 мая. Не стали медлить с лидерами региональных ходорковцев и навальнистов — под арест отправились Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, арест которого благодаря полицейскому прыжку с захватом вышел особо зрелищным. После дела рассматривали без спешки.





