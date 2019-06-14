Будущее уже здесь. Искусственному разуму разрешили управлять автомобилем без человека внутри

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, который позволяет тестировать автономные автомобили на дорогах общего пользования без контроля со стороны водителя.

Начиная с 1 июля 2019 года, во Флориде автопроизводители и технологические компании смогут испытывать экспериментальные автомобили в полностью автономном режиме, без присутствия человека за рулем, сообщает 14 июня Digital Trends. Единственным условием является соответствие прототипов основным правилам дорожной безопасности и наличие страховки.

Подписанный Десантисом закон устраняет большинство препятствий на пути технологических компаний, желающих вывести по-настоящему автономные транспортные средства в реальные дорожные условия, а не на полигоны. Для таких автомобилей-роботов установлены четкие правовые рамки. Если в испытываемой машине находится оператор, то в случае неполадок она может продолжать движение, включив аварийные огни. Если неполадки случились, когда в салоне нет человека, автомобиль должен уметь самостоятельно и безопасно съехать к обочине и остановиться.

Для беспилотников отменяются некоторые правила дорожного движения, действующие во Флориде. Например, их операторам можно пользоваться смартфонами и даже смотреть телепередачи, в то время, как водителям нормальных машин за такое поведение грозят серьезные штрафы и даже тюремное заключение.

Закон, принятый во Флориде, стал прецедентным не только в США. Похоже, отмечают журналисты, это первый в мире правовой документ, допускающий роботов к самостоятельному управлению транспортными средствами.





