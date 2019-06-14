Фонтаны комплекса на Московской площади заработают в выходные. Ремонт продолжат позже

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пообещал ввести в эксплуатацию фонтанный комплекс на Московской площади после первого этапа реконструкции.

«Несмотря на продолжающийся капитальный ремонт, предприятие организовало работы таким образом, чтобы фонтанный комплекс украшал Московскую площадь, а также радовал петербуржцев и этим летом. Фонтанный комплекс будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00 в статичном режиме», – сообщили 14 июня в петербургском «Водоканале».

До летнего сезона был завершен первый этап реконструкции. В частности, специалисты отремонтировали облицовку наружных чаш и восстановили гидроизоляцию. Кроме того, была вымощена территория самой площади. В сентябре реконструкция продолжится. «За длительный срок эксплуатации в условиях агрессивной среды, переувлажнения и постоянной вибрации в оборудовании фонтанов образуются дефекты» – так в «Водоканале» обосновали необходимость работ.

Напомним, что фонтанный комплекс на Московской площади был создан в 2006 году по инициативе районной администрации. Площадь ансамбля составляет 18 тысяч кв. м. В сутки для его эксплуатации необходимо 580 тысяч кубометров воды.





