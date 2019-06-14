Репетиция «Алых парусов» изменит график разводки мостов

В ночи на субботу и на понедельник два центральных моста в Санкт-Петербурге будут разводить по изменённому графику.

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест», в связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 14 на 15 июня и с 16 на 17 июня продлевается на 15 минут вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов.

Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, а Благовещенский – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15.







Остальные мосты разводятся по графику.

Напомним, в связи с подготовкой и проведением «Алых парусов» в Петербурге вводится множество ограничений движения. Уже закрыта одна полоса на Биржевой площади. С 18 июня станет односторонней Дворцовая набережная, а с 19-го – Троицкий мост и Кронверкская набережная. С 18 июня будет закрыта Большая Морская улица, а с 19-го – Адмиралтейская набережная. Полный список закрытий смотрите на «Фонтанке». Ранее уже проходили репетиции того, как бриг "Россия" пройдет по Неве.