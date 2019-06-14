Как подружить новых соседей

Сегодня покупателям жилья важна не только благоустроенная и безопасная придомовая территория, но и качественный сервис после заселения. И все же уютную атмосферу в доме создают именно люди, а въезжая в новый квартал почти никто ни с кем не знаком.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Понимая это, ГК «Ленстройтрест» сделала своим принципом – не «бросать» клиентов после заселения и помогать вместе создавать добрососедскую среду в рамках своих проектов. Разбираемся, что помогает подружить новых соседей.

Выход из дома – в удовольствие

Благоустроенная с особой любовью придомовая территория как раз способствует тому, что жильцы больше времени проводят на свежем воздухе и общаются между собой, сближаясь на прогулках или во время занятий спортом. Для этого в кварталах «Ленстройтреста» есть все необходимое – от пешеходной улицы и зоны барбекю до скейт-парка, баскетбольной площадки и стадиона. Так, в квартале «Янила» в зимнее время работает пункт проката лыж и коньков, летом напрокат выдаются велосипеды или ролики, а с недавнего времени и мягкие кресла для посиделок на природе. Большим спросом пользуется аренда мангальной беседки, где можно устроить небольшое застолье с шашлыками. Каждый выход из дома превращается в удовольствие и нечто интересное.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Праздники, которые сближают

Как объединить не знакомых друг с другом людей, поселившихся в одном квартале? Устроить для них праздник! В новых микрорайонах постоянно кипит жизнь – спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарки фермерских продуктов, организуются шоп-туры в Финляндию, жильцы вместе отмечают Новый год, Масленицу и другие события.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Еще с особым удовольствием новоселы участвовали в командных играх против команды застройщика – в волейбол, футбол. А теперь уже освоившиеся жители квартала сами собирают команды и устраивают спортивные поединки друг с другом.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Объединяет новоявленных соседей и даже сотрудников компании-застройщика и добрый порыв, общая помощь тем, кто нуждается. Помогают в этом социальные акции, например, – традиционный День донора, который в этом году прошел на территории квартала «Янила». Передвижная станция Центра крови Ленинградской области разместилась в одной из свободных квартир на первом этаже. За два часа удалось собрать 8 литров крови.

Вместе – легче и веселее

Если поначалу инициатива по проведению мероприятий исходила только от застройщика, то со временем жильцы начали сами предлагать идеи и придумывать мероприятия, чтобы научить соседей чему-то полезному и весело провести время. По наблюдениям компании, в различных активностях периодически участвуют более половины жителей кварталов ГК «Ленстройтрест» – и это не предел.

Все эти события не только позволяют новоселам лучше узнать друг друга, но и словно подталкивают их больше участвовать в жизни родного квартала. Постоянная коммуникация и вовлечение в решение важных общих вопросов постепенно формирует уникальное соседское комьюнити внутри квартала – самоорганизованное сообщество, способное существовать и решать многие вопросы уже без сторонней помощи.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Взаимопомощь и поддержка

С учетом уникальных и полезных знаний и умений жителей квартала разрабатываются программы лояльности, которые пригодятся каждому. К примеру, в рамках первой программы – «Няня квартала» – женщины-соседки с профессиональным педагогическим или психологическим образованием привлекаются к заботе о детях других новоселов, когда родители заняты. После нескольких собеседований и проверок они могут встречать детей из школы или детского сада, делать с ними уроки, гулять и играть. Вторая ­– «Мастер на час» – позволяет решить вопросы по мелкому ремонту в квартире с помощью соседей. Также жильцам предоставляются всевозможные скидки на услуги компаний-партнеров управляющей компании или застройщика – обучение английскому языку, танцам, йоге, автосервис и др.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Квартиры в проектах «Ленстройтреста» часто приобретаются по совету родственников или знакомых. Заметив это, рекомендателей решили поддержать за счет программы «Кошелек квартала». Если житель советует квартиры в кварталах своим друзьям или родственникам, то после успешно совершенной сделки застройщик пополняет его счет в виртуальном фонде на определенную сумму. Эти средства потом можно потратить на благоустройство квартала, покупку инвентаря или дополнительного оборудования для спортивных секций и детских площадок, организацию праздников и мастер-классов. Как распорядиться средствами, решают рекомендатели, но польза от их решений ощутима для всех.

Эксперты отмечают – на фоне активного строительства многоквартирных домов построение комьюнити и налаживание отношений в соседских сообществах становится все более важным. Людям недостаточно просто квадратных метров, им важно жить в уютном доме. Именно отношения и активность людей, их уровень взаимопомощи и готовность взаимодействовать напрямую влияют на скорость решения проблем, общее благополучие и атмосферу новых кварталах. И передовые девелоперы сегодня активно работают с этим трендом.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/