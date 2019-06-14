О чем Иван Голунов рассказал в интервью Ксении Собчак

Журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого столичная полиция «нашла» наркотики, а после бури общественного возмущения сняла все обвинения, дал двухчасовое интервью телеведущей Ксении Собчак. Интервью было показано в прямом эфире на канале Собчак в YouTube. Суммируем главное.

Кадр прямой трансляции/Осторожно Собчак!/YouTube

1. За Иваном Голуновым, видимо, следили давно, но он ничего не замечал.

«После вечеринки по поводу 20-летия журнала «Форбс» какой-то человек около полутора километров шел. Мои коллеги заметили его и сказали мне. Это было в конце апреля».

«Мне казалось, я внимательно себя веду, но, как оказалось на практике, нет».

2. Непосредственно перед задержанием Голунов заметил на улице нарушение, на которое планировал пожаловаться.







«Я шел коротким путем через дворы от Петровки к Цветному бульвару. И там был помятый дорожный знак. Я его сфотографировал, чтобы потом написать жалобу. Положил телефон в карман и через несколько секунд услышал: «Стоять!»

3. Иван Голунов не заметил, в какой момент и кто подкинул ему пакетик с наркотиком в рюкзак.

«Между задержанием и досмотром прошло около часа, я карманы закрыл и внимательно следил, чтобы никто в карманы мне ничего не положил. Но как-то наркотики оказались у меня в рюкзаке».

Перед этим Голунов в деталях рассказал, что, когда его везли в машине в отдел, сотрудники полиции застегнули наручники на руках за спиной и при этом потребовали сесть так, чтобы один из них видел руки журналиста. Рюкзак все это время находился у Голунова на спине.

4. В отделе полиции, куда привезли Голунова, сотрудники здоровались с понятым, как с приятелем.

Голунова задержали в центре города, а повезли в Западный округ, в ОВД ЗАО. Там Голунов услышал занятную реплику в адрес одного из понятых.

«Понятой был в марлевой повязке, а с ним все здоровались в отделе. Привет, Серега, ты что, болеешь? Я спросил: «Вы знакомы?» Тогда полицейский сказал: «Нет, я просто увидел в протоколе, как его зовут».

5. Голунов назвал имена двух сотрудников полиции, которые оформляли его задержание.

На все вопросы и требования сотрудников ОВД журналист отвечал: «Только в присутствии моего адвоката». Но Голунову заявили, что адвокат ему нужен только в момент передачи дела следователю, а на остальных этапах адвокат не положен.

В конце концов было решено провести принудительный досмотр.

«Денис Коновалов начал сдирать с меня куртку, но оказалось, что на мне наручники и еще рюкзак на спине».

Журналиста заставили раздеться догола, после чего открыли рюкзак. Поверх книги и блокнота в нем лежал «пакетик с креплением салазки».

После этого сотрудники потребовали, чтобы Голунов сдал отпечатки пальцев, но он отказывался сделать это без адвоката. Один из полицейский вышел из себя и ударил задержанного.

«Максим Маратович Уметбаев, если не ошибаюсь. У него диплом в рамке над столом висел».

6. Голунов не называет имен фигурантов его расследования до публикации текста.

«Это расследование о том, что рынок похоронных услуг контролируют силовики. В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев передал кураторство ритуальных услуг в региональное управление по противодействию коррупции, которое возглавляет выходец из ФСБ».

«Фигуранты расследования – это люди из УФСБ по Москве и Московской области».

7. Журналист не получал прямых угроз, но намеки были.

«Мне намекали, что лучше этим не заниматься. Мне не говорили «ходи — оглядывайся». С февраля фигуранты расследования знали, что я этим занимаюсь. Говорили «на кладбище много свободных мест».

8. Иван Голунов не связывает свое преследование с сыном министра внутренних дел Александром Колокольцевым.

«Я доподлинно не знаю всех взаимосвязей между людьми. Про УФСБ по Москве и Московской области известно очень мало. А про Александра Колокольцева выходили расследования, у них с Сардалом маршрутки в Москве и в Подмосковье, много связей с разными другими бизнесами у них. Я не думаю, что это история (арест и уголовное дело по статье 228. — Прим. ред.) исходящая от Колокольцева. Хотя я не могу быть уверен».

9. Голунов хотел появиться на шествии 12 июня, но его остановили в последний момент. Он не уточняет, кто это сделал.

«Я 12 июня увидел марш в трансляции, увидел Григория Остера, который говорил, что Иван Голунов, вероятно, читал его книги, — безусловно, читал. Я понял, что мне нужно оказаться там, потому что их поддержка сыграла роль в моем деле. Но на выходе меня остановили, сказали, что, так как это была несанкционированная акция, люди говорят, что просто идут куда-то по своим делам, но сконцентрируются вокруг меня и это может быть толчком к задержанию и винтилову. Винтилово произошло и без этого. Я ничего не понимаю про свою безопасность и не хотел подставлять других людей».

10. Голунов рассказал, что у него складываются хорошие отношения с героями расследований.

«У меня развивается стокгольмский синдром, когда я пишу о людях, а они потом обижаются и начинают говорить: как же, мы так хорошо общались, а ты плюнул нам в душу».

11. Голунов хочет задать вопрос полицейскому, который не попрощался с ним за руку.

Ни один сотрудник полиции не извинился перед Иваном Голуновым после того, как ситуация перевернулась в его пользу. Но после прекращения уголовного дела все сотрудники полиции, кроме одного, попрощались с Иваном за руку. И это озадачило журналиста: «Если я его увижу, я обязательно спрошу его, почему так произошло».

12. Голунов не собирается уезжать из России и просить политического убежища.

«Миграции не будет, я не очень понимаю, чем я могу заниматься не в России».

13. Иван Голунов опасается за свою безопасность и хочет вернуть свою прежнюю жизнь.

«У меня есть опасения за собственную безопасность. Пока не очень понятно, что чувствуют оперативники, которые не думали, что все может так обернуться. Даже у меня не было фантазии, что это может так произойти. Я бы хотел вернуться к своей прежней жизни, спокойно ездить в метро и писать заметки».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»