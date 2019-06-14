Глава объединения петербургских строителей Алексей Белоусов возглавил Экспертный совет НОСТРОЙ

Генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов с 13 июня стал председателем Экспертного совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Он займется совершенствованием законодательства в строительной отрасли.

Как сообщили 14 июня в «Объединении строителей СПб», голосование проходило накануне в Москве, на заседании совета Национального объединения. Кандидатуру Алексея Белоусова, возглавляющего крупнейшую на северо-западе саморегулируемую организацию строителей, выдвинул глава НОСТРОЙ Антон Глушков, и все 28 членов совета проголосовали «за».

НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере. В него входят 224 СРО в 74 регионах и более 90 500 компаний. Экспертный совет НОСТРОЙ, который и возглавил Алексей Белоусов, — консультативно-совещательный орган по вопросам совершенствования законодательства в строительной отрасли.

Также на заседании приняли решение создать при Экспертном совете НОСТРОЙ научно-консультативную комиссию. Она будет изучать судебную практику и разрабатывать рекомендации по применению законов в сфере градостроения и саморегулирования в отрасли, учитывая возможность различного толкования одних и тех же законов. Это особенно актуально в связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве, практика по которым еще не наработана.

Напомним, что с 2010 по 2011 год Алексей Белоусов был координатором «Национального объединения строителей по СЗФО». С октября 2011 года по январь 2017 года — координатор «Национального объединения строителей» по Санкт-Петербургу. С 2010 года также является официальным представителем Национального объединения проектировщиков по Ленинградской области. В 2016 году избран членом Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».