Четверг на дорогах Петербурга обошелся малой кровью, несмотря на «летунов» и массовые аварии. ГИБДД подвела итоги

На дорогах Петербурга и Ленобласти за 13 июня произошло всего 15 серьезных ДТП, в которых пострадали люди. В городе получили травмы 7 человек – это вдвое меньше, чем, например, в понедельник, 10 июня.

Как сообщает 14 июня Управление ГИБДД по СПб и ЛО, всего за минувший день в Петербурге произошло 346 дорожных аварий, из которых только в шести случаях пострадали люди. Травмы получили семеро взрослых. Погибших не было. Хотя утро успело отличиться перевертышами и массовой аварией с автобусом на Пулковском шоссе.

Серьезное и тоже массовое ДТП произошло вечером на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом. Там столкнулись шесть автомобилей, и один из них опрокинулся. Пострадали два человека: у одного тяжелые травмы, у другого средние.

И еще одна массовая авария случилась на Северном проспекте. Водитель Mitsubishi Pajero столкнулся с KIA, а потом, пытаясь скрыться, собрал еще четыре машины. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.







В Ленинградской области последствия аварий были более серьезными. Всего инспекторы ГИБДД зафиксировали на областных дорогах 75 ДТП, из которых в 9 пострадали люди. Травмы получили 9 взрослых и один ребенок, один человек погиб. Смертельная авария произошла ночью на дороге Петербург – посёлок имени Свердлова – Всеволожск во Всеволожском районе. Toyota отправила «Ладу» в столб, и водитель отечественной машины получил смертельные травмы.

Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Выборгском районе области. Так, около 3:30 на Ленинградском шоссе в Выборге не справился с управлением 16-летний мотоциклист, сообщает 47News. Юноша врезался в ограждение и получил ушибы, переломы и травму головы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

А около восьми вечера на 31-м километре автодороги «Огоньки – Стрельцово – Толоконниково» пьяный 52-летний водитель автомобиля Renault съехал в кювет, где машина опрокинулась, пишет издание со ссылкой на районный отдел ГИБДД. В результате пострадали водитель и его 41-летний пассажир. Обоих доставили в больницу, после чего водитель в удовлетворительном состоянии был отпущен домой, а пассажир в состоянии средней тяжести направлен в травматологическое отделение.