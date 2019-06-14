Астраханский донжуан прятался от полиции в шкафу. Но даже женское белье боевой подруги его не спасло

Полицейские в Астрахани задержали мужчину, которого подозревают в наркопреступлении. Как сообщается 14 июня на сайте ГУ МВД по региону, подозреваемый не являлся на допросы и скрывался от правоохранителей.

Полицейским удалось установить адрес «новой сожительницы ранее неоднократно судимого фигуранта». Судя по сообщениям в местных СМИ, подозреваемый не только неоднократно попадал под суд, но и постоянно менял боевых подруг, которые тем не менее верно его прикрывали. На этот раз женщина сообщила полицейским, что ее сожитель ушел на работу.

Однако во время осмотра квартиры мужчину обнаружили в платяном шкафу в гостиной. «Астраханец, пытаясь остаться не замеченным для оперативников, прикрылся подвернувшимся под руку женским бельем», – описали ситуацию в МВД. Белье не помогло, подозреваемого задержали и доставили в СИЗО.





