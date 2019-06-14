За убитого африканского студента и выживших иностранцев казанские неонацисты получили почти 50 лет на двоих

Длительные сроки в колонии строгого режима получили приверженцы идей скинхедов-неонацистов. Власть белых в Казани они отстаивали ножами и молотками, жертвой стал темнокожий студент из Чада.

Как сообщает издание Inkazan, 14 июня Верховный суд Республики Татарстан приговорил Руслана Архипова и Романа Халилова к 24 и 24,5 года лишения свободы. По версии следствия, в феврале 2016 года с молотком и ножом они напали на 24-летнего студента Казанского федерального университета, который приехал учиться в Россию из Республики Чад. Избитый иностранец погиб на месте.

Фигуранты признались в нападениях на граждан Киргизии и Афганистана. Позднее они отказались от показаний. Следствие считает, что Халилов был лидером, в Архипов – одним из участников экстремистской неонацистской группировки NSWP (National Socialism White Power).

Коллегия присяжных, которая рассматривала дела, сочла вину подсудимых доказанной. Ещё двое фигурантов, которые не участвовали в нападениях на приезжих, получили три и четыре года колонии.





