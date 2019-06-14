«Нормальная практика». Самолет «Уральских авиалиний» ни разу за четыре дня не вылетел из Пулково вовремя

Российская пассажирская авиакомпания «Уральских авиалиний» рассказала «Фонтанке», что задержки у самолета с бортовым номером VQ-BOZ, который летает из (в) Пулково, связаны с «различными причинами» и отказываться от его эксплуатации авиаперевозчик не будет.

«Проблемы были связаны с различными причинами, не обязательно связанными с неполадками. Перестановки самолетов с рейса на другой рейс с целью минимизации задержек – это нормальная практика в любой авиакомпании. И это не обязательно может быть BOZ. Самолет с [этим] бортовым номером в течение последней недели работает из Пулково, поэтому попал в поле зрения» – так 14 июня в пресс-службе авиаперевозчика объяснили задержки последних дней.

По данным сервиса flightradar, 14 июня Airbus A321-211 вылетел из Санкт-Петербурга в Симферополь с опозданием в 20 минут, 13 июня рейс U62801 в Тбилиси задержали почти на сутки по техническим причинам, полета лайнера из Пулково в Душанбе 12 июня пришлось ждать лишних 4 часа, в тот же день пассажирам, летящим в Анталию, пришлось потерпеть около часа, 11 июня вылетающие в Турцию задержались на 15 минут.

Авиакомпания заверила, что «все воздушные суда обязательно проверяются и проходят техническое обслуживание, BOZ не исключение. Все неполадки устраняются, это не обсуждается».







При этом в «Уральских авиалиниях» рассказали, что не собираются отказываться от VQ-BOZ, так как «BOZ – отличный надежный самолет» и «нет повода подвергать это безосновательному сомнению».

Airbus A321 с бортовым номером VQ-BOZ, согласно данным Airfleets, был создан еще в 1996 году, однако эксплуатируется только с 2003-го. За свою жизнь в авиации он успел послужить авиаперевозчикам Cyprus Turkish Airlines и Atlas Jet, а с 2011-го принадлежит «Уральским авиалиниям».