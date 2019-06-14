На Заневском начинается ремонт. Полностью закрывать будут только съезды

В субботу, 15 июня, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начинается ремонт дорожного покрытия на Заневском проспекте. Он охватит 3,4 километра. Подрядчик – СК «Орион Плюс» – планирует привести в порядок одну из ключевых улиц Красногвардейского района до конца октября. Сначала, с 15 по 21 июня, будет ограничено движение по Заневскому от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта.

Как сообщает 14 июня комитет по развитию транспортной инфраструктуры, во время ремонта движение по Заневскому проспекту перекрывать полностью не планируется (закрывать будут только съезды к Малоохтинской набережной), движение ограничат по полосам. Ремонт пройдёт поэтапно:

С 15 по 30 июня – на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль; С 1 по 20 июля – на участке от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков, включая перекрёсток с Энергетиков; С 20 сентября по 11 октября – на участке от проспекта Энергетиков до железнодорожной линии на проспекте Косыгина.

На совещании в ГАТИ представитель Дирекции транспортного строительства рассказал, что дорожное покрытие Заневского проспекта находится в аварийном состоянии. Проект организации дорожного движения предусматривает серьёзные ограничения движения транспорта в ночное время и выходные дни, при этом срок производства работ сокращен до 16 дней. Ремонт проезжей части и тротуаров будет проводиться с 15 июня по 1 июля.







График закрытий движения следующий:

с 1:00 22 июня до 1:00 23 июня – съезд с Малоохтинской набережной на мост Александра Невского;

с 1:00 29 июня до 1:00 30 июня – съезд с Малоохтинского проспекта на Заневский проспект;

с 1:00 23 июня до 7:00 24 июня – съезд с Заневского проспекта на Малоохтинскую набережную;

с 1:00 30 июня до 7:00 1 июля – съезд с моста Александра Невского на Малоохтинский проспект;

с 1:00 до 5:00 29 июня – перекрёсток Таллинской улицы и проспекта Шаумяна;

с 1:00 до 5:00 23 июня и с 1:00 до 5:00 29 июня – проспект Шаумяна в створе Заневского проспекта;

с 1:00 23 июня до 7:00 24 июня и с 1:00 29 июня по 1:00 30 июня – улица Стахановцев в створе Заневского проспекта.

Ограничат движение на следующих участках:

с 1:00 22 июня по 7:00 24 июня – по Заневскому проспекту от Шаумяна до Новочеркасского;

с 15 по 21 июня, с 24 по 28 июня, с 1:00 29 июня по 7:00 1 июня – Заневский проспект от Новочеркасского проспекта до Заневского моста;

с 15 по 21 июня, с 22 по 27 июня, с 1:00 29 июня по 7:00 1 июня – Заневский проспект от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта;

с 1:00 до 5:00 22 июня – перекрёсток проспектов Заневского и Шаумяна с закрытием сквозного проезда по Шаумяна.

После завершения ремонта Заневского проспекта работы предполагается начать на Среднеохтинском. Они также были согласованы на совещании в ГАТИ. Ещё в этом дорожном сезоне запланирован ремонт шоссе Революции, улицы Комарова, Челябинской улицы, моста Шаумяна, Российского и Колтушского путепроводов.

«Все адреса учтены в комплексном графике ограничений движения. В настоящее время производители работ детально прорабатывают проекты ограничений движения транспорта с возможностью сокращения сроков производства работ и минимизации неудобств для жителей города», – отмечается в сообщении Государственной административно-технической инспекции.