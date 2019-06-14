Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +16
$ 64.43р
72.70р
19:10 14.06.2019
Расширенный поиск

Город
14.06.2019 16:44
Печать

На Заневском начинается ремонт. Полностью закрывать будут только съезды

В субботу, 15 июня, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начинается ремонт дорожного покрытия на Заневском проспекте. Он охватит 3,4 километра. Подрядчик – СК «Орион Плюс» – планирует привести в порядок одну из ключевых улиц Красногвардейского района до конца октября. Сначала, с 15 по 21 июня, будет ограничено движение по Заневскому от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта.

Как сообщает 14 июня комитет по развитию транспортной инфраструктуры, во время ремонта движение по Заневскому проспекту перекрывать полностью не планируется (закрывать будут только съезды к Малоохтинской набережной), движение ограничат по полосам. Ремонт пройдёт поэтапно:

  1. С 15 по 30 июня – на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль;
  2. С 1 по 20 июля – на участке от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков, включая перекрёсток с Энергетиков;
  3. С 20 сентября по 11 октября – на участке от проспекта Энергетиков до железнодорожной линии на проспекте Косыгина.

На Заневском начинается ремонт. Полностью закрывать будут только съезды

На совещании в ГАТИ представитель Дирекции транспортного строительства рассказал, что дорожное покрытие Заневского проспекта находится в аварийном состоянии. Проект организации дорожного движения предусматривает серьёзные ограничения движения транспорта в ночное время и выходные дни, при этом срок производства работ сокращен до 16 дней. Ремонт проезжей части и тротуаров будет проводиться с 15 июня по 1 июля.



График закрытий движения следующий:

  • с 1:00 22 июня до 1:00 23 июня – съезд с Малоохтинской набережной на мост Александра Невского;
  • с 1:00 29 июня до 1:00 30 июня – съезд с Малоохтинского проспекта на Заневский проспект;
  • с 1:00 23 июня до 7:00 24 июня – съезд с Заневского проспекта на Малоохтинскую набережную;
  • с 1:00 30 июня до 7:00 1 июля – съезд с моста Александра Невского на Малоохтинский проспект;
  • с 1:00 до 5:00 29 июня – перекрёсток Таллинской улицы и проспекта Шаумяна;
  • с 1:00 до 5:00 23 июня и с 1:00 до 5:00 29 июня – проспект Шаумяна в створе Заневского проспекта;
  • с 1:00 23 июня до 7:00 24 июня и с 1:00 29 июня по 1:00 30 июня – улица Стахановцев в створе Заневского проспекта.

Ограничат движение на следующих участках:
с 1:00 22 июня по 7:00 24 июня – по Заневскому проспекту от Шаумяна до Новочеркасского;

  • с 15 по 21 июня, с 24 по 28 июня, с 1:00 29 июня по 7:00 1 июня – Заневский проспект от Новочеркасского проспекта до Заневского моста;
  • с 15 по 21 июня, с 22 по 27 июня, с 1:00 29 июня по 7:00 1 июня – Заневский проспект от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта;
  • с 1:00 до 5:00 22 июня – перекрёсток проспектов Заневского и Шаумяна с закрытием сквозного проезда по Шаумяна.

После завершения ремонта Заневского проспекта работы предполагается начать на Среднеохтинском. Они также были согласованы на совещании в ГАТИ. Ещё в этом дорожном сезоне запланирован ремонт шоссе Революции, улицы Комарова, Челябинской улицы, моста Шаумяна, Российского и Колтушского путепроводов.

«Все адреса учтены в комплексном графике ограничений движения. В настоящее время производители работ детально прорабатывают проекты ограничений движения транспорта с возможностью сокращения сроков производства работ и минимизации неудобств для жителей города», – отмечается в сообщении Государственной административно-технической инспекции.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.06.2019 17:00

Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).
предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
14.06.2019 15:06

Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.06.2019 14:54

В Парголово готовится к сдаче очередное социальное жилье

СК "Дальпитерстрой" завершает строительство жилого комплекса в Парголово. Больше половины квартир в домах - социальные.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
14.06.2019 11:59

Разработана концепция оформления парадных холлов в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» утверждена концепция оформления парадных холлов.
Пресс-служба YOTA
13.06.2019 18:03

Yota вернёт деньги за покупки через приложение

Yota запустила раздел «Покупки» в приложении для смартфона. Теперь пользователи Yota могут совершать покупки и возвращать за них часть суммы покупки на счёт своего мобильного телефона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.06.2019 18:00

«Образцовый квартал 4»: финишная прямая

В ближайшее время ключи от своих новых квартир получат дольщики жилого комплекса «Образцовый квартал 4» на юге Петербурга.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
13.06.2019 16:25

«Личный кабинет» на сайте «Петербургской Недвижимости» набирает популярность

Личный кабинет — сервис на сайте spbrealty.ru, который дает доступ к планировкам и ценам представленных в продаже квартир. В мае им воспользовались более 17 тысяч человек.
ГК «Ленстройтрест»
13.06.2019 16:13

В жилом квартале «Янила» благоустраивают территорию детского сада

На строительной площадке будущего детского сада в голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, началось благоустройство прилегающей территории.
ГК «Эталон»
13.06.2019 15:51

Проекты бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Жилой комплекс класса бизнес-лайт «Эталон на Неве» и проекты бизнес-класса «Петровская Доминанта», Botanica и Fusion, которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
«Аквилон Инвест»
13.06.2019 12:46

Еще один банк аккредитовал жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге

Ипотека от банка «Металлинвестбанк» доступна в жилых комплексах «4YOU», «Q-мир», «СолнцеPARK» и «ARTквартал.Аквилон».
Setl Group
13.06.2019 11:21

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group

13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный».
АО «Строительный трест»
13.06.2019 11:05

Объекты «Строительного треста» в финале Urban Awards 2019

11 июня, в 27-й день рождения компании «Строительный трест», состоялась презентация финалистов премии Urban Awards 2019, защита проектов и итоговое голосование жюри.