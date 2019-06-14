«Скажи 2024-й, чтобы все успокоились». Смольный показал проект реконструкции оранжерей Таврического сада

Чиновники и инвестор собрали журналистов в печальных декорациях заброшенных оранжерей и рассказали о том, как будут их оживлять. Срокам волшебства удивились сами.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Варианты реконструкции оранжерей в Таврическом будут представлять публично, пообещал Смольный заранее. Несмотря на то что инвестор не выбран, проект в общественном сознании уже плотно ассоциируется с рестораторами Ginza Project, и это отчасти вина других потенциальных участников — в частности, структур «Газпрома» и «Тандем-Истейт». Пока только структуры Ginza официально заявили о своих планах — они и представили 14 июня «препредпроект». Декорации были подобраны подходящие: о светлом будущем заброшенной части Таврического сада рассказывали прямо на месте, на фоне заросших оранжерей с побитыми стеклами. «Фонтанка» неоднократно писала о том, как инвестор намерен реставрировать и использовать это пространство, 14 июня добавили цифр и иллюстраций.

Плотность чиновников, особенно для этого запущенного уголка, зашкаливала — впрочем, как и журналистов. Вице-губернатор Эдуард Батанов честно признался, что не рассчитывал на такое внимание. «У нас не хватает рекреационных площадей, и все идеи приспособления под современное использование должны рассматриваться, – начал он. – Мы открываем хорошую страничку публичных обсуждений публичных пространств».

«Основная идея — вернуть горожанам такое прекрасное пространство и наполнить его новыми функциями, – сообщил гендиректор Ginza Project Максим Ползиков и пригласил высказаться идеолога проекта, архитектора Олега Шапиро, одного из авторов дизайна института «Стрелка», Парка Горького и Крымской набережной в Москве. «Первые оранжереи здесь были в конце XVIII века, потом уже в 1900-м появилась пальмовая оранжерея, новые построены в 70 -80-х годах, – рассказал он. – Мы отдаем себе отчет в том, что это памятник-памятник, поэтому все отметки и весь образ, к которому привыкли горожане, мы сохраняем. Это новая идентичность — извините нас за амбиции, но мы исходим их того, что все приехавшие в Петербург должны обязательно сюда прийти». Шапиро отметил, что все конструкции сохранятся в прежних объемах, а прозрачные оранжереи останутся на своих местах и будут функционировать и зимой, и летом.







На планах видны детская площадка, общественный огород, лекторий, рестораны, детская студия, мастерские, зимний сад, фермерский рынок, парковка. На социально-образовательные функции отведено 55% полезных площадей. 7 300 квадратных метров приходятся на большую прогулочную зону, 2 165 метров — на образовательные оранжереи, 1 415 метров — на гастромаркет. 2 460 квадратов оставлены под административные и торговые помещения, 1 350 — под крытый паркинг. При площади участка почти в 27 тысяч квадратных метров открытые пространства занимают около 15 тысяч, оранжереи — 9,8 тысячи.

«Фонтанка» спросила о гарантиях того, что коммерческая составляющая не вырастет в ходе реализации проекта. «Это существенная часть соглашения, а основные показатели менять нельзя, – ответил Батанов. – Мы всегда имеем возможность контролировать, что здесь происходит, и вмешаться. Да и коммерция коммерции рознь. Здесь не будет никакого молла, а монетизировать можно и кружок рукоделия».

Евгений Елин высказался в своем ключе: по его словам, реконструкция оранжерей станет тест-драйвом для новой администрации, а попутно разрушит три шаблона, касающиеся чиновников. «Считается, что чиновник корыстен, — но здесь нет ни копейки бюджетных денег, – начал вице-губернатор и продолжил в неожиданной оппозиции Дарвину: – Считается, что чиновники, как приматы, примитивны и не способны к сложным действиям, — но этот проект предполагает сложный механизм концессии. И третье: якобы чиновники никогда не берут ответственности на себя. Но этот проект очень короткий, и ни у кого из присутствующих не будет варианта «вскрыть первый конверт» и сообщить, что это не мы виноваты, а все начали до нас. Мы начинаем этот проект и будем обязаны его завершить».

На волне этого триумфа личной ответственности инвестора спросили, собственно, о сроках этого короткого проекта. «Открытие под ключ в середине 2025 года», – отрапортовал Ползиков в полном соответствии с проектом соглашения. Случилась заминка: глава КГА Владимир Григорьев переспросил, словно не веря; кто-то произнес «может быть, 21-й». Ползиков продолжал, а Григорьев одними губами спрашивал у Елина: «5 лет?» Эдуард Батанов обратился к Ползикову: «Максим Станиславович, скажи, что в 2024-м, чтобы все успокоились». – «Не скажу», – последовал ответ опытного предпринимателя. Замаячил призрак не только первого конверта, но и двух последующих. Из образовавшейся паузы требовался выход, и глава комитета по инвестициям Роман Голованов находчиво уточнил, что в концессии установлены сроки «не более» и «дальше уже в интересах инвестора торопиться и открываться как можно быстрее».

На помощь поспешил Шапиро. «Назван конечный срок исполнения этой территории, но мы предполагаем, что он будет реализовываться поэтапно, – рассказал архитетор. – Есть часть капитального здания, построенного в 70-е годы (примыкающего к Шпалерной. — Ред.) в хорошем состоянии. Его можно сделать довольно быстро и двигаться в сторону соседнего торгового центра. Территория должна ожить как можно быстрее». По словам Ползикова, на проектирование заложен 21 месяц, после чего уже через полгода первое здание будет готово к приему людей.

Неопределенность касается не только сроков. Инвестору предстоит провести историко-археологическую экспертизу, которая может внести свои корректировки. Помимо этого, пока нет возможности проинспектировать коммуникации, чтобы понять, насколько они нуждаются в реконструкции. «Мы бы рады, но пока не подписано соглашение, мы и камешка здесь тронуть не можем», – говорит Максим Ползиков. Не готов он говорить о потенциальных арендаторах и даже о потенциальной флоре оранжерей; сказал только, что будут представлены растения из различных российских климатических поясов, возможно, восстановят пальмовую оранжерею. «Что касается окупаемости, то это горизонт 7 – 10 лет, – рассказал гендиректор Ginza. – Это все-таки инфраструктурный проект, у него другой смысл».

Напомним, 27 мая комитет по инвестициям опубликовал проект концессионного соглашения по реконструкции оранжерей Таврического сада. Из документа следует, что город готов на 35 лет отдать бизнесу 13,2 тыс. кв. м тепличных комплексов в Таврическом саду. Для этого инвестор должен вложить в проект не меньше 700 млн рублей, предельная планка – 1,7 млрд рублей. Пока единственным официальным претендентом является «ТатПроект», связанный с Ginza Project. Если до 8 июля не поступит других заявок, договор подпишут с ним. При этом ранее сообщалось, что в борьбу за проект могут вмешаться структуры «Газпрома» и «Тандем-Истейт» Владимира Пинчука. На вопрос, происходят ли с их стороны какие-то телодвижения, собеседник, близкий к комитету по инвестициям, ответил: «Пока не видно».

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"