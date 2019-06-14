«Если курсанты танцуют — значит, любят Россию». В Военной-морской академии пообещали не наказывать африканцев за пляски в Петербурге

Африканские курсанты Морского корпуса Петра Великого, которые опасались проблем из-за видео с национальными песнями и плясками на Васильевском в тельняшках, могут не волноваться. В Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова «Фонтанку» 14 июня заверили, что ничего плохого в их досуге старшие офицеры не увидели и наказывать курсантов не собираются.

«Не возникало никаких вопросов с офицерами — могу заверить. Если курсанты танцуют, значит, их все устраивает — они и Россию любят, и страны свои любят. Мы же, наоборот, проводим работу, чтобы они более дружелюбны были к Российской Федерации», – рассказал 14 июня «Фонтанке» заместитель по работе с личным составом Александр Дивизюк.

По его словам, даже во время ежегодных выходов на Якорной площади ребята из центра подготовки иностранных военнослужащих всегда замыкают строй своим танцем.

«Это встречается доброжелательно и нормально. Они все свои национальные праздники проводят у нас — это все в контракте прописано у них», – отметил представитель академии.

Напомним, что темнокожие курсанты Морского корпуса Петра Великого начали просить удалить видео с плясками сами, ссылаясь на проблемы с офицерами.





