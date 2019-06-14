«Винтилово произошло и без этого». Журналист Иван Голунов объяснил, почему не пришел 12 июня на несогласованный марш в свою поддержку

Журналист «Медузы» Иван Голунов в онлайн-интервью Ксении Собчак 14 июня рассказал, что 12-го числа собирался пойти на марш, организованный в его поддержку, но его остановили буквально в дверях.

«Я 12 июня увидел марш в трансляции, увидел Григория Остера, который говорил, что Иван Голунов, вероятно, читал его книги — безусловно, читал, – сказал Голунов. – Я понял, что мне нужно оказаться там, потому что их поддержка сыграла роль в моем деле. Но на выходе меня остановили, сказали, что, так как это была несанкционированная акция, люди говорят, что просто идут куда-то по своим делам, но сконцентрируются вокруг меня и это может быть толчком к задержанию и винтилову. Винтилово произошло и без этого. Я ничего не понимаю про свою безопасность и не хотел подставлять других людей».

Также Голунов отметил, что сейчас находится на этапе, на котором хочет оставаться журналистом, но «обязан стать активистом».





