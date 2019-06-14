«Винтилово произошло и без этого». Журналист Иван Голунов объяснил, почему не пришел 12 июня на несогласованный марш в свою поддержку
Журналист «Медузы» Иван Голунов в онлайн-интервью Ксении Собчак 14 июня рассказал, что 12-го числа собирался пойти на марш, организованный в его поддержку, но его остановили буквально в дверях.
«Я 12 июня увидел марш в трансляции, увидел Григория Остера, который говорил, что Иван Голунов, вероятно, читал его книги — безусловно, читал, – сказал Голунов. – Я понял, что мне нужно оказаться там, потому что их поддержка сыграла роль в моем деле. Но на выходе меня остановили, сказали, что, так как это была несанкционированная акция, люди говорят, что просто идут куда-то по своим делам, но сконцентрируются вокруг меня и это может быть толчком к задержанию и винтилову. Винтилово произошло и без этого. Я ничего не понимаю про свою безопасность и не хотел подставлять других людей».
Также Голунов отметил, что сейчас находится на этапе, на котором хочет оставаться журналистом, но «обязан стать активистом».
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись. В Москве были задержаны более 500 человек.