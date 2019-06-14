Иван Голунов не связывает свое преследование с сыном министра внутренних дел Александром Колокольцевым

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов в онлайн-интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube 14 июня сказал, что не склонен связывать сфальсифицированное в отношении него уголовное дело с местью со стороны сына министра внутренних дел Владимира Колокольцева, Александра Колокольцева.

Напомним, расследование Ивана Голунова коррупционных связей московских силовиков с похоронным бизнесом еще не опубликовано, но ряд утечек уже произошел. Так, Telegram-канал «Другой Ролдугин» и ряд других каналов рассказали о связи крупнейших подрядчиков в сфере ритуальных услуг ГБУ «Ритуал» и ЧОП «Альфа-Хорс» с Александром Колокольцевым. ЧОП «Альфа-Хорс» принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу и Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич также владеет 50% в ООО «Первая ритуальная компания», второй собственник которой – Умалатов Сардал Муслимович. Сардал Умалатов, в свою очередь, был совладельцем в настоящее время ликвидированного ООО «Бургер Стрит М». Второй собственник этой компании — Колокольцев Александр Владимирович, полный тезка сына главы МВД Владимира Колокольцева. В интервью Собчак Голунов сказал лишь, что фигуранты расследования — это люди из УФСБ по Москве и Московской области.

«Я доподлинно не знаю всех взаимосвязей между людьми, – сказал Голунов. – Про УФСБ по Москве и Московской области известно очень мало. Если про Александра Колокольцева выходили расследования, у них с Сардалом маршрутки в Москве и в Подмосковье, много связей с разными другими бизнесами у них. Я не думаю, что эта история (арест и уголовное дело по статье 228. — Прим. ред.) исходит от Колокольцева. Хотя я не могу быть уверен».





