«МРСК Северо-Запада» собирается потратить почти 3 млрд рублей на подключение к сетям магистральных трубопроводов «Газпрома»

Крупнейшая электросетевая компания Северо-Запада собирается потратить 2,6 млрд рублей на подстанции для газопровода «Северный поток» и электроснабжение трубопровода «Бованенково — Ухта». О проектах гендиректор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник рассказал на собрании акционеров в пятницу, 14 июня, передает корреспондент «Фонтанки», суммы инвестиций дополнительно уточнили в компании.

Подстанции мощностью 35 кВ «Поток» и «Балатон» для присоединения к общим сетям объектов «Северного потока» компания собирается построить в Вологодской области за 219 млн и 351 млн рублей соответственно. Внешняя схема электроснабжения стоимостью больше 2 млрд рублей для «Системы магистрального газопровода Бованенково – Ухта» ПАО «Газпром» должна быть развернута в Республике Коми.

Также в этом году «МРСК Северо-Запада» собирается построить за 913 млн рублей 56 км воздушной линии напряжением 150 кВ в Мурманской области для подключения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк».

Общий объём финансирования инвестпрограммы в 2019 году должен примерно на 100 млн рублей превысить объем, освоенный в 2018 году, — 6,4 млрд рублей. Самым крупным проектом прошлого года стало строительство четырех подстанций и сетей для техприсоединения объектов автодороги М-11 «Петербург – Москва» за 1,3 млрд рублей.







Собрание акционеров ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Северо-Запада» проходило под новым брендом «Россети Северо-Запад». Группа «Россети» объявила о ребрендинге на Петербургском международном экономическом форуме. Петербургские городские электросетевики из «Ленэнерго», к примеру, теперь будут называться «Россети Ленэнерго». Юридически при этом «МРСК Северо-Запада» пока сохранит прежнее название.

ПАО «МРСК Северо-Запада» принадлежит «Россетям» на 55,38%, еще 14,41% владеет кипрский инвестфонд Energyo Solutions Russia, остальные акции поделены между многочисленными миноритариями.