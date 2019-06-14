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14.06.2019 15:47
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МАК рассказал о подготовке пилотов сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» «Аэрофлота»

Комиссия по расследованию авиакатастрофы рейса SU1492 раскрыла сведения о подготовке пилотов. 5 мая командиру воздушного судна Денису Евдокимову и второму пилоту Максиму Кузнецову пришлось пилотировать «Сухой Суперджет 100» RA-89098 в режиме Direct mode после того, как в него попала молния, говорится в предварительном отчёте, опубликованном 12 июня.

В режим пилотирования Direct mode самолёт переходит в особых случаях отказа нескольких систем. Он отличается от Normal mode отсутствием помощи автоматических систем, стабилизирующих полёт «Суперджета». Ранее пилоты этого типа самолетов описывали «Фонтанке» этот режим пилотирования как «очень неудобный», при нем машина очень чувствительна к отклонению органов управления.

На основании документов, предоставленных авиакомпанией «Аэрофлот», МАК сообщает, что Денис и Максим обучались пилотированию в Direct mode во время переучивания на тип «Сухой Суперджет 100». Денис проходил обучение в первой половине 2016 года, Максим — в первой половине 2018-го. По данным МАК, в программе обучения фигурирует «выполнение особой процедуры» пилотирования в Direct mode.

При этом командир воздушного судна Денис Евдокимов сдавал экзамен по полёту в Direct mode в октябре 2016 года. Как отмечается в отчете, «у комиссии нет документальной информации, подтверждающей, что в ходе подготовки выполнялись уходы на второй круг в режиме Direct mode».



Кроме того, в конце февраля 2019 года Денис проходил тренировку, в ходе которой выполнял упражнение «недостоверные показания скорости». Второй пилот Максим Кузнецов выполнял это упражнение в декабре 2018-го.

По информации МАК, «недостоверные показания скорости приводят к переходу самолёта в режим Direct mode».

Напомним, в предыдущих публикациях «Фонтанки» указывалось, что в программе тренировок пилотов «Аэрофлота» на тренажёре «Сухой Суперджет 100» нет раздела про пилотирование в Direct mode. Кроме того, на странице упражнения «Недостоверные показания скорости» нет отметки о переходе самолета в Direct mode

Напомним, 5 мая после взлета из Шереметьево самолёт попал в грозовую облачность. Как говорится в отчете МАК, в самолет попала молния. Ее удар вывел из строя несколько систем самолета, из-за чего пилотам пришлось управлять «Суперджетом» в режиме Direct mode, то есть без помощи автоматической системы управления. В аварии погиб 41 человек.


© Фонтанка.Ру

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