В выходные в Петербурге будет мокро, прохладно и ветрено. Но прятать плавки надолго не придётся

Пасмурную погоду, лёгкий дождь и ползущий вниз столбик термометра сулят Петербургу на субботу синоптики. Воскресенье обещает быть суше, теплее и солнечнее.

Как сообщают в Северо-Западном гидрометцентре, 15 июня в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода. Жителей и гостей города польёт кратковременным дождём и продует западным и северо-западным ветром. Днём его порывы достигнут 6 – 9 метров в секунду. При этом воздух едва ли прогреется выше 18 – 19 градусов.

В ночь на воскресенье, 16 июня, температура сползёт до 11 градусов, зато днём за окном обещают 21 – 23. Туч будет меньше, дождей под конец недели синоптики не ждут.





