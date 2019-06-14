После серии нападений на машины каршеринг ушёл из Красного Села. «Охота» продолжается в других районах

В Красном Селе каршеринга практически не осталось. Но «охота» на арендованные машины продолжается и в других районах Санкт-Петербурга.

Вредители добились своего: днём 14 июня компания убрала зону для автомобилей в Красном Селе, сообщают читатели «Фонтанки» и подписчики группы «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». В городе осталась ещё одна каршеринговая компания, но её транспорт появляется там крайне редко.

«Вот и результаты битья машин всем известного каршеринга в Красном Селе. Убрали зону парковки без предупреждения! Час назад взял машину на площади, а уже сейчас зоны нет! – жалуется один из подписчиков группы. – На вопрос оператору, [почему] не уведомляете клиентов и кто мне вернёт деньги, мне посоветовали писать претензию и все равно перегонять машину в Горелово».







Напомним, регулярные хулиганские выходки в отношении каршеринговых автомобилей в Красном Селе фиксируют (в том же паблике) как минимум с апреля. Один раз злоумышленники попали на видеокамеру – это была компания молодых людей.

При этом сегодня очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщили о новом факте вредительства, уже в районе Ленинского проспекта: «На Юго-Западе СПб «Крете» YouDrive спустили все колеса и разбили камнем лобовое».