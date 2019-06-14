Иван Голунов в интервью Ксении Собчак признался, что опасается за свою безопасность

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов дал онлайн-интервью Ксении Собчак на ее канале в Youtube 14 июня.

«У меня есть опасения за собственную безопасность, – сказал Голунов. – Пока не очень понятно, что чувствуют оперативники, которые не думали, что все может так обернуться. Даже у меня не было фантазии, что это может так произойти. Я бы хотел вернуться к своей прежней жизни, спокойно ездить в метро и писать заметки».

Журналист отметил, что совершенно не ожидал, что на его сторону встанет так много людей, и теперь он должен оправдать это доверие своей работой.





