Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов

предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платежная система JCB объявляют о начале партнёрства и предлагают пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» для держателей карт JCB Банка ГПБ (АО).

В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских Авиалиний» на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании. Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Банка ГПБ (АО) и получайте кэшбэк 10%.

Как принять участие в акции:

Если у вас еще нет карты JCB, то оформите ее в любом отделении Банка ГПБ (АО).

Оплачивайте картой JCB Банка ГПБ (АО) авиабилеты на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines.

Получайте кэшбэк в размере 10% от суммы покупки.

Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции – 4 000 рублей на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счет в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты Мир-JCB. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте gazprombank.ru.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 16 А321 и 5 А319).