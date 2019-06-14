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Общество
14.06.2019 15:24
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Генерал полиции, снятый с должности из-за дела Голунова, уходит на пенсию. Подчинённых он упросил перед Путиным за него не вступаться

Генерал полиции Андрей Пучков, указом президента освобождённый от должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы после скандального дела Ивана Голунова, написал заявление о выходе на пенсию. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили в межрегиональном профсоюзе «Московский профсоюз полиции». 

Как объясняют юристы, указ Владимира Путина освободил Пучкова от должности, но не лишил работы. Генерал мог получить новое назначение в органах внутренних дел или остаться в распоряжении МВД. Кроме того, сохранялась возможность уйти из полиции не по отрицательным мотивам – выйти на пенсию или уволиться по собственному желанию. Андрей Пучков выбрал уход на пенсию. Решение по его заявлению будет принимать глава МВД Владимир Колокольцев. Средний срок рассмотрения – около месяца, не исключено, что решение будет принято раньше. 

Бывшие подчинённые собирались записать видеообращение в защиту Пучкова и отправить его на прямую линию с Владимиром Путиным. Как пишет Znak.com, генерал-майор уговорил их не вмешиваться. Мнение сотрудников об отставке начальства собирает и сам профсоюз. Массив положительных отзывов готовятся отправить президенту. В комментариях полицейские называют Пучкова образцом российского офицера, честным, справедливым, грамотным руководителем, который навёл порядок в ЗАО.

Второй попавший под удар после скандала полицейский, Юрий Девяткин, также покинул должность начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оставив напутствие подчинённым. Как уточнили в профсоюзе, временно исполняющий обязанности уже назначен. 

Президент России Владимир Путин освободил от должностей двух генералов, подчинённые которых задержали спекцора «Медузы» Ивана Голунова. После этого УВД по ЗАО исчезло с сайта МВД, а потом вернулось, но уже с новым начальником. Сотрудники полиции через петицию просят президента вернуть прежнее руководство.



Справка:

Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. На пятый день после задержания Голунов был отпущен - в связи с непричастностью журналиста.

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