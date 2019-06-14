Эльгиз Качаев уходит из комитета по развитию предпринимательства. На его место пока назначили заместителя

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгиз Качаев освобожден от занимаемой должности. Об этом 14 июня сообщается на сайте городского правительства.

Исполнять обязанности главы ведомства временно будет заместитель председателя Лидия Громова. Ранее «Фонтанка» писала о том, что Качаев должен покинуть комитет в середине июня. Причина — постановление о реорганизации экономического блока, которое врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал в конце апреля. Слияние комитетов по промышленной политике и инновациям и по развитию предпринимательства и потребительского рынка должно завершиться к 1 августа. Новое ведомство будет называться комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга. Его возглавит Юрий Калабин, который с января руководит комитетом по промышленной политике и инновациям.

Эльгиз Качаев возглавлял комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка с 2013 года. До этого являлся членом генсовета «Деловой России» и руководил комитетом по поддержке и развитию малого бизнеса Санкт-Петербургской ТПП.





