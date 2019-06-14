Еще один банк аккредитовал ЖК AEROCITY

предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

Ключевой партнер компании «Лидер Групп» Сбербанк начал выдавать ипотеку в новом жилом комплексе комфорт-класса AEROCITY.

Процентная ставка по программе начинается от 8,2%, а первый взнос – от 15%. Сумма кредита – от 300 000 рублей, срок кредита – от 1 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Сбербанк является давним партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 20-ти жилых комплексах компании. Более подробно об условиях ипотечных программ можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/