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Бизнес
14.06.2019 15:11
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Раунд 2. «Роснефть» опять обвиняет Reuters в «целенаправленном заказе». На этот раз дело может дойти до суда

«Роснефть» выпустила два заявления о расследовании Reuters об использовании корпоративных самолетов для поездок на курорты. Корпорация обвинила новостников в слежке и тенденциозности. В марте нефтегазовый гигант уже требовал закрыть Reuters после другой статьи о деятельности компании. 

«Опубликованная «агентством» информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении Главного исполнительного директора Компании «Роснефть» Игоря Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации», – говорится 14 июня в сообщении на сайте «Роснефти». 

По мнению российской компании, журналисты фактически занимаются «несанкционированной оперативно-розыскной деятельностью». Большое число полетов в популярные для отдыха направления в компании объяснили «напряженностью графика» Игоря Сечина. Российская сторона также напомнила, что журналисты обратили свое внимание лишь на небольшую часть полетов их руководителя. 

«Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав», – резюмируется в заявлении. 



Три дня назад «Роснефть», опережая выход расследования, выпустила свое обращение, в котором  назвала агентство «информационной диверсионной группой». 

Это уже не первый раз, когда «Роснефть» выражает недовольство работой Reuters. Так, в марте появилось расследование о том, что  Венесуэла совместно с «Роснефтью» якобы придумала рабочую схему успешного обхода санкций США. Российская сторона заявила, что журналисты занимаются «созданием и распространением целенаправленной дезинформации», чтобы нанести вред России. В конце марта в статью были внесены серьезные коррективы.

 

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