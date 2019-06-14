Раунд 2. «Роснефть» опять обвиняет Reuters в «целенаправленном заказе». На этот раз дело может дойти до суда

«Роснефть» выпустила два заявления о расследовании Reuters об использовании корпоративных самолетов для поездок на курорты. Корпорация обвинила новостников в слежке и тенденциозности. В марте нефтегазовый гигант уже требовал закрыть Reuters после другой статьи о деятельности компании.

«Опубликованная «агентством» информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении Главного исполнительного директора Компании «Роснефть» Игоря Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации», – говорится 14 июня в сообщении на сайте «Роснефти».

По мнению российской компании, журналисты фактически занимаются «несанкционированной оперативно-розыскной деятельностью». Большое число полетов в популярные для отдыха направления в компании объяснили «напряженностью графика» Игоря Сечина. Российская сторона также напомнила, что журналисты обратили свое внимание лишь на небольшую часть полетов их руководителя.

«Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав», – резюмируется в заявлении.







Три дня назад «Роснефть», опережая выход расследования, выпустила свое обращение, в котором назвала агентство «информационной диверсионной группой».

Это уже не первый раз, когда «Роснефть» выражает недовольство работой Reuters. Так, в марте появилось расследование о том, что Венесуэла совместно с «Роснефтью» якобы придумала рабочую схему успешного обхода санкций США. Российская сторона заявила, что журналисты занимаются «созданием и распространением целенаправленной дезинформации», чтобы нанести вред России. В конце марта в статью были внесены серьезные коррективы.