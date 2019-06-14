В Парголово готовится к сдаче очередное социальное жилье

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК "Дальпитерстрой" завершает строительство жилого комплекса в Парголово. Больше половины квартир в домах – социальные.

Комплекс на Тихоокеанской улице состоит из трех 14-этажных домов. Один из них "точечный", два других – по 6 и 8 секций. Конфигурация многосекционных домов – ломаная, или "змейка". Такое архитектурное решение придает объем и помогает избежать эффекта "стены". Фасады домов задуманы в теплой цветовой гамме – желтый, оранжевый и зеленый.

Общее количество квартир в домах – 1326, из них 702 (в многосекционных домах) предназначены под социальное жилье, общая площадь которого составляет 44 194 кв м. Все квартиры с балконами или лоджиями. Входы в подъезды и лифт-холлы специально оборудованы для маломобильных групп населения. На первых этажах традиционно располагаются помещения под коммерческое использование.

В комплексе будут работать два встроенно-пристроенных паркинга на 120 и 299 машин.

На сегодняшний день основное строительство закончено. Завершено остекление, подходят к концу сантехнические, электромонтажные и фасадные работы, монтаж лифтов, идет подключение к сетям водопровода, канализации, электроснабжения и теплоснабжения. Начата внутренняя отделка помещений.

В ближайшее время завершатся внешние инженерные работы. Сразу после этого начнется благоустройство внутриквартальной и прилегающей территории: оборудование детских площадок и зон отдыха, а также озеленение. Модным штрихом станет площадка для скейт-бордистов.

По словам руководства компании, срок ввода комплекса в эксплуатацию – IV квартал 2019 года.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный комплекс жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой № 38 корпус 1, 2, 3 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Тихоокеанская улица, участок 6 (юго-восточнее дома 16, литера А по Тихоокеанской улице) Кадастровый номер земельного участка: 78:36:0013262:311 – застройщик ООО "СК "Дальпитерстрой", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru