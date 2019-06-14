Под Выборгом разбился мотоциклист. За полгода у него набралось 5 неоплаченных штрафов

Молодой байкер погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти утром 14 июня. Парень не справился с управлением на мосту.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 1-м километре Подъезда к Выборгу № 2 около половины одиннадцатого утра. По предварительным данным, 24-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь со стороны Батальонной улицы в направлении улицы Шестакова, не справился с управлением на правом закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citro?n Berlingo под управлением 56-летнего мужчины.

В результате мотоциклист от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев в группе «Интересные события в Выборге», юноша залетел под машину, и когда автомобиль оттолкали, он еще был жив. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало.

По словам местных жителей, на этом мосту крутой поворот и ограничение скорости 40 км/ч. «В прошлом году там же разбился паренёк», – отмечает участник группы Александр.







В группе «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти добавляют, что у разбившегося за 2019 год уже накопилось 5 неоплаченных штрафов ГИБДД по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (нечитаемые, нестандартные или неправильно установленные номера), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие ОСАГО) и ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на красный). Стаж вождения у молодого человека был с 2013 года, а категорию «А» он открыл в сентябре 2018 года.