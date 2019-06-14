«Брошенный ангел» остался без кормов и лекарств после пожара. Сотрудники приюта просят помощи петербуржцев

При пожаре в приюте на Васильевском острове в Петербурге выгорели склад и другие хозпомещения – уничтожены еда кошек и собак, а также лекарства. Об этом днем 14 июня сообщили сотрудники «Брошенного ангела».

«Полностью уничтожены запасы кормов, лекарств и другого необходимого!» – пишут погорельцы в группе «ВКонтакте».

«Брошенный ангел» просит горожан о помощи.

Напомним, при возгорании никто не пострадал — ни люди, ни животные. Всех успели эвакуировать.







«Выпущенные кошки на закрытой территории, их уже отлавливают и возвращают в приют. Арендодатель взял на себя ремонт сгоревшего помещения, за что им огромнейшее спасибо!» – отмечают в приюте.

Напомним, возгорание на Кожевенной линии, 1, произошло около половины одиннадцатого утра. Площадь пожара составила 20 кв. м. Несмотря на небольшие масштабы бедствия, на место приехали 37 огнеборцев: они проводили эвакуацию 300 кошек и 7 собак.