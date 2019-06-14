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Авто
14.06.2019 15:01
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Водитель, лишённый прав за пьяную езду в Архангельске, хотя он был в Финляндии, выиграл суд

Москвич, которого оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение в Архангельске, хотя в тот день он находился в Финляндии, добился справедливости. Октябрьский районный суд Архангельска отменил решение предыдущих инстанций из-за «недоказанности обстоятельств». Об этом 14 июня сообщила в Facebook адвокат и супруга автомобилиста Ольга Чумакова.

«9 месяцев понадобилось на то, чтобы доказать совершенно очевидные факты, а также масса публикаций в СМИ, сюжеты на телевидении и неоценимый вклад людей – отклик огромного количества пользователей ФБ на происходящее», – написала адвокат.

По данным «Медиазоны», 3 января 2017 года Евгений Чумаков с семьей и друзьями катался на лыжах неподалёку от Иматры: 26 декабря он пересёк границу в Светогорск и 4 января тем же маршрутом вернулся в Москву. Это подтверждается справками из ФСБ и посольства страны, данными биллинга и банковскими выписками.

Через несколько месяцев Чумаков отправился в ГИБДД, чтобы оформить международное водительское удостоверение, где ему и сообщили, что на нём «висит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года».  Оштрафовал и лишил его прав суд в Архангельске, где он никогда не бывал, – за то, что 3 января 2017 года он ездил по этому городу пьяным. Полицейские зафиксировали в его крови «0,907 мг/л чистого этилового спирта». При этом в документах были указаны неправильные марка машины Чумакова и адрес проживания, остальные данные совпали.



Чумаковы подали апелляционную жалобу осенью 2018 года, но заседание всё время переносилось. В итоге 14 декабря 2018 года Октябрьский районный суд Архангельска утвердил решение мирового суда. Чумакова на заседании не было: он писал ходатайства о рассмотрении дела без него. Инспекторы ДПС на заседании подтвердили, что личность водителя установили по его водительскому удостоверению – которое, по словам Чумакова, могло быть поддельным. Отметки о пересечении границы в паспорте «не исключают возможность нахождения Чумакова в России», отметил суд. 

После были новые апелляционные жалобы и новые судебные заседания. Как выяснилось, заседание могло проводится в форме видеоконференции, и Чумаков стал «присутствовать» из Москвы. И наконец, по словам Ольги Чумаковой, «13.05.2019 года суд все же отменил неправосудное решение, которое повергло в шок всех, кто о нем узнавал». 

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