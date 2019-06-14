ЦБ понизил прогноз роста экономики России: рынки ждут нового цикла снижения ключевой ставки

Банк России снизил ожидания от предстоящего роста экономики России в 2019-м и теперь возлагает надежды на более отдаленное будущее.

«С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году — I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2 – 1,7 до 1,0 – 1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — сообщили 14 июня в ЦБ.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер» считает, что по итогам сегодняшнего заседания Банк России сигнализирует рынку о наличии возможностей по возвращению к циклу снижения ключевой ставки до «нейтрального уровня», который может быть достигнут к середине 2020 года.

«С учетом общей риторики ЦБ мы прогнозируем, что регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки на опорном заседании в сентябре на 25 б.п. до уровня 7,25%. Также не исключаем такого шага и на заседании в конце июля. Тем не менее, реализацию данных событий мы считаем возможной в случае отсутствия масштабных негативных шоков на внешнем рыночном фоне, а также при сохранении санкционных рисков для РФ без существенного усиления в данной перспективе», – отметил аналитик.

14 июня Банк России впервые за год принял решение снизить ключевую ставку.





