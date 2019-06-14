Обещавшие выделить деньги на реконструкцию Нотр-Дама не спешат это делать. Удалось собрать лишь 9% от обещанных пожертвований

Собор Парижской Богоматери получил лишь 80 миллионов евро вместо 850 миллионов, которые обещали спонсоры. Такие данные привел министр культуры Франции Франк Ристер.

«Пожертвования крупных покровителей выплачиваются медленно. Пожертвования поступают в основном от физических лиц чеком или переводом.<...> Некоторые уже предупредили, что они отказываются [выделять средства], учитывая успешные кампании по пожертвованиям для собора», – сообщает 14 июня радиостанция France Info со ссылкой на Минкульт.

На данный момент несколько фондов – «Наследие», «Нотр-Дам», «Центр национальных памятников» и «Фонд Франции» – собрали 80 миллионов на первый этап реконструкции.

Некоторые бизнесмены предупредили, что средства будут поступать частями. Так, самым крупным меценатом станет миллиардер Антуан Арно, которому принадлежат сразу несколько известных брендов Louis Vuitton, Givenchy, Mo?t & Chandon и Hennessy. 200 миллионов от его компании LVMH будут перечисляться постепенно. Владелец Artemis и Kering Франсуа-Анри Пино также обещает выполнять взятые на себя обязательства. Общая сумма, которую на Нотр-Дам выделил Пино, составляет 100 миллионов. Она также будет перечисляться частями.

При этом некоторые муниципалитеты и частные лица решили не давать обещанные средства. Кто конкретно отказался от выделения денег на реконструкцию, не сообщается.





