Семь шагов к собственной квартире

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… Есть и множество других причин обзавестись собственным жильём. Прибавление в семействе, разъезд родителей с выросшими детьми, переезд из другого города, развод. Иногда жильё меняют на равноценное, просто чтобы «сменить обстановку».

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Хорошо, если сразу понятно, какая именно нужна квартира и на покупку достаточно средств. А если нет? Эксперты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах», подготовили несколько простых рекомендаций для правильного выбора.

Шаг 1. Для кого.

Определитесь, кто будет жить в новой квартире. Ваши планы могут расходиться с планами других членов семьи, а если вы от них так или иначе зависите, лучше совместно проговорить видение ситуации. Иначе может получиться, что родители планируют размен, а детей устраивает совместное хозяйство. Или жена мечтает хотя бы о собственной однушке, а муж не готов сниматься с насиженного места и предпочитает продолжать арендовать более просторное жилье. Или улучшать жилищные условия члены семьи хотят, но материально вкладываться в перемены не готовы. В этом случае придётся всё взвесить и взять ответственность на себя или отказаться от мечты до лучших времён.

Шаг 2. Бюджет.

Если личных сбережений для покупки недостаточно, потребуется вложить нынешнее жильё или продать «что-нибудь ненужное». Возможно, придётся взять ипотеку, использовать материнский капитал или принять участие в жилищной программе. Адекватно оцените свои финансовые возможности – от этого будет зависеть не только результат сделки, но и качество последующей жизни. В случае, если потребуется ипотека, а значительное количество сделок сейчас совершается с привлечением кредитных средств, обращайтесь за консультацией в банк. Кредитное учреждение рассматривает каждую заявку индивидуально, исходя из кредитной истории и доходов. Общее правило такое: оптимально, когда после выплат по ипотеке и другим обязательствам (займы, алименты) у семьи остаётся 50-60% дохода. Получив предварительное одобрение суммы, заявка составляется уже на конкретную квартиру. Если квартира в новостройке, ЖК должен быть аккредитован банком. Кредитный специалист компании «Терминал-Ресурс», строящей малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе, бесплатно проконсультирует вас о возможности получения кредита, оптимальных условиях с учётом вашей ситуации и поможет подготовить документы.

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Шаг 3. Новостройка или «вторичка».

Каждый вариант имеет свои нюансы. Аналогичная квартира на вторичном рынке, скорее всего, стоит дешевле, но квартира в новостройке имеет свои преимущества. Если вы ограничены в средствах, но есть время ждать, оптимально вложиться в новостройку. В этом случае вы получите современный дом с новыми коммуникациями, удобными планировками. Кроме того, ремонт с нуля делать легче, чем переделывать старый. От беспокойства о возможном долгострое, банкротстве застройщика дольщика сейчас защищает 214-й Федеральный закон и страхование квартир, которые продаются по договору долевого участия.

Шаги 4 и 5. Метры и километры.

Что для вас важнее, местоположение или площадь квартиры? Как известно, квартира в центре и в престижных районах оцениваются дороже. Всегда надо рассматривать обратную сторону медали – например, покупка квартиры в центре, скорее всего, повлечёт за собой проблему парковки и расходы на паркинг.

А может, для вас важнее расстояние до детского сада, университета, отчего дома, метро или дачи? Или необходима большая квартира, так как подрастают дети, мужу обязателен кабинет, жена требует кухню-гостиную, и все вместе хотят две ванных комнаты, балкон и просторную гардеробную?

Конечно, при выборе местоположения учитывают окружение, экологию, транспортную доступность, возможность для прогулок, культурного досуга, шопинга. Всем этим параметрам отвечают новые жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе.

Шаг 6. Важные детали.

Обязательно надо увидеть «товар лицом»: где строит застройщик, что уже построено, какого качества, как выглядит проект и подходит ли вам срок сдачи. Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт масштабное строительство малоэтажных жилых комплексов для комфортной жизни и учитывает пожелания самых взыскательных покупателей. Хотите получить новую квартиру в современном кирпично-монолитном доме со свободной планировкой, теплыми водяными полами, малошумными лифтами – в благополучном благоустроенном районе с хорошей транспортной доступностью и изобилием парковочных мест? Добро пожаловать в «Образцовые кварталы»! Уже построены и сданы три жилых «Образцовых» квартала, готовится к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 4», активно строятся пятый и шестой комплексы.

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Шаг 7. К чему лежит душа.

Часто решение принимается не рационально, а эмоционально: нравится и всё! Хорошо, если эмоции включаются на этапе, когда все за и против взвешены и учтены.

Адрес отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya