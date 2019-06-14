МАК: В сгоревший в Шереметьево «Суперджет» «Аэрофлота» попала молния

Комиссия по расследованию авиакатастрофы рейса «Аэрофлота» SU1492 из Шереметьево в Мурманск нашла следы ударов молнии на самолёте «Сухой Суперджет 100» RA-89098, который 5 мая сгорел после вынужденной посадки в аэропорту вылета.

Как указано в предварительном отчёте комиссии, опубликованном 12 июня, «при осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния элементов антенн, датчиков (сигнализатор обледенения, датчики температуры, датчики угла атаки), прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии».

Напомним, 5 мая после взлета из Шереметьево самолёт попал в грозовую облачность. По неофициальным данным, в «Суперджет» попала молния, однако до сегодняшнего дня это не было подтверждено.

Удар молнии вывел из строя несколько систем самолета, из-за чего пилотам пришлось управлять «Суперджетом» в режиме Direct mode, то есть без помощи автоматической системы управления. Напомним, в аварии погиб 41 человек.

Как отмечается в отчёте комиссии, с 2013 по 2019 год зафиксировано 16 случаев попадания молнии в самолёты типа «Сухой Суперджет 100». Большинство из них не приводили к повреждениям самолёта.





