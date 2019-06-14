Кто не платит, тот не ест. Под Новгородом предприятие выплатило долги только после того, как приставы забрали казан для плова

Предприятие в Новгородской области согласилось выплатить долги перед юрлицами и коммунальщиками, лишившись огромного казана для плова. Посуду забрали беспощадные приставы.

Как сообщает 14 июня УФССП по Новгородской области, чудовское предприятие сельхозпродукции задолжало партнерам и коммунальным службам порядка 400 тысяч рублей. Руководство компании начало гасить задолженность только после того, как судебные приставы забрали казан, в котором работники готовили себе плов. Вместе с посудой были арестованы офисная техника и мебель.

Как выяснилось, руководство предприятия совместно с сотрудниками периодически готовили традиционные азиатские блюда в национальном котле. Чтобы спасти его, было принято решение о начале погашения задолженности.





