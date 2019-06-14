Большая разница: суд разрешил омичу публиковать скетч Первого канала со свастикой
Омский областной суд прекратил административное дело Ильи Фришмана, оштрафованного за публичную демонстрацию нацистской символики. Платить за репост отрывка из шоу Первого канала ему не придётся.
Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста» 14 июня, на прекращении дела настаивал прокурор, который указал, что Фришман не преследовал цели «пропаганды и создания фашистских организаций на территории России». Его выводы подтвердила назначенная судом экспертиза.
В апреле Илья Фришман получил штраф в тысячу рублей за сохранённый на своей странице «ВКонтакте» отрывок из передачи «Большая разница». Это был скетч на фильм «Семнадцати мгновений весны», в котором персонажи Штирлиц, Мюллер и Гитлер одеты в нацистскую форму и разговаривают, как персонажи-одесситы из «Ликвидации». Еврейские корни Фришмана тогда не убедили судью в его негативном отношении к нацизму.
Законопроект, смягчающий запрет на показ нацистской символики, внесли в Госдуму в 2018 году.
Справка:
Поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и КоАП, позволяющие наказывать рублём за использование символики нацистов и их союзников, были внесены в 2014 году. С тех пор закон пытались смягчить несколько раз. Так, в октябре 2018 года свой законопроект внёс в Госдуму сенатор Антон Беляков, но принят документ не был. В ноябре с предложением выступил ОНФ, в декабре прошлого года изменить законодательство и разрешить свастику в произведениях культуры и искусства, а также в СМИ предложили депутаты.