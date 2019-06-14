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Бизнес
14.06.2019 14:10
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Европейские эксперты признали российский проект атомной станции ВВЭР-ТОИ безопасным

Организация европейских энергопроизводителей признала российский проект атомной станции ВВЭР-ТОИ соответствующим "Требованиям EUR (европейских эксплуатирующих организаций)". Сертификат о соответствии торжественно вручили в Петербурге представителям АО "Атомэнергопроект" – генерального проектировщика проекта. Владельцем проекта «ВВЭР-ТОИ» является АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

Проект ВВЭР-ТОИ -типовой оптимизированный иинформатизированный проект двухблочной АЭС с реактором ВВЭР-1200. ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) считается одним из наиболее удачных направлений развития ядерных энергетических установок. Дизайн ВВЭР сейчас широко распространен по всему миру.

Перед создателями проекта ВВЭР-ТОИ стояла задача создать типовой проект энергоблока АЭС большой мощности, способный конкурировать с международными лидерами атомной энергетики по многим показателям – по техническим решениям, технико-экономическим характеристикам, безопасности, срокам сооружения АЭС, управлению информацией на всех жизненных стадиях проекта и т.д. Сегодня ВВЭР-ТОИ – самый передовой российский проект АЭС, сейчас по нему сооружается станция замещения — Курская АЭС-2.

Чтобы подтвердить соответствие российских проектных решений международным требованиям, европейские эксперты изучили более 7 тысяч страниц проектно-конструкторской документации и ответы российской стороны на 4332 вопроса по безопасности, которые охватывали весь комплекс АЭС (на примере Курской АЭС-2).«Я могу с полным основанием заявить, что проект «ВВЭР-ТОИ» прошёл самую тщательную и глубокую экспертизу и полностью соответствует требованиям EUR», — сообщил почётный президент EUR, заместитель директора Дирекции по поддержке проектов и цифровому преобразованию EDF (Франция) Гийом Жаккар.



По словам президента АО ИК "АСЭ"- первого заместителя генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александра Локшина, вручение сертификата EUR – весомая оценка проделанной в отрасли работы над современным проектом АЭС.

– Наука не стоит на месте, и атомная энергетика – не исключение, – сказал Локшин на церемонии вручения, – но отличие атомной отрасли в том, что наши решения должны быть многократно проверены на безопасность. И те, кто эксплуатирует АЭС по всему миру, понимают это лучше всех. Мы создали проект ВВЭР-ТОИ с применением новых технологических решений, повышающих безопасность работы АЭС. И полученный сертификат EUR – подтверждение соответствия этих технологий международным требованиям, – подчеркнул президент ИК "АСЭ".

Как уточняют авторы проекта, получение этого сертификата в дальнейшем поможет продвигать российские атомные технологии на зарубежные рынки.

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