Многолетние ремонтные работы, зубная поликлиника и духовой оркестр помешали митингу в поддержку Ивана Голунова в Петербурге

Комитет по законности и правопорядку Петербурга отказал активистам движения «Весна» в проведении митинга 23 июня в поддержку Ивана Голунова в центре города. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили представители движения.

Как говорится в документе, который они получили на руки, власти нашли множество препятствий для проведения мероприятия. Например, трёхчасовой концерт (с 18 до 21 часа) 23 июня военно-духового оркестра под управлением Александра Бизюкова на площади Ленина. На Марсовом поле нашлись массовые ремонтные работы, видимо, опасные для 5-тысячного митинга: ООО «Лотос Отели» до 2022 года проводит работы по «оборудованию временных объектов строительства», также ООО «Петропроект» прокладывает до осени рядом теплосеть, ближе к Мойке ведутся работы «Петербурггазом», у Лебяжьей канавки до конца июня сажают цветы, на Миллионной работает «Ленсвет». На Конюшенной площади устанавливают временный пешеходный переход, ремонтируют «Конюшенное ведомство», а также реставрируют собор Спас на Крови. На Пионерской площади нельзя провести митинг из-за неожиданной близости стоматологической поликлиники. Близость входа для маломобильных групп, которые, вероятно, могут посетить учреждение в воскресенье, не позволяет провести там митинг.

В итоге комитет предложил активистам Удельный парк, однако молодые люди не согласились на это предложение и намерены обсудить другие места для митинга.

Ранее СМИ сообщали, что власти Москвы согласовали митинг в поддержку Голунова 16 июня.





