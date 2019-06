Экстрадиция Ассанжа в США откладывается. Суд перенесли на следующий год

Основатель WikiLeaks проведет в британский тюрьме еще 8 месяцев, пока Великобритания будет решать, выдадут ли его Соединенным Штатам или нет.

Вестминстерский суд перенес слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа на 25 февраля 2020 года. Предполагается, что они продлятся пять дней. Об этом 14 июня сообщает издание Daily Mail.

Представляющий США прокурор Бен Брэндон заявил, что американская сторона будет добиваться выдачи Джулиана Ассанжа, в отношении которого выдвинуты более 10 обвинений.

Именно сторона обвинения предложила сроки слушания об экстрадиции. Адвокаты Асссанжа согласились на предложенный вариант.

Сам основатель WikiLeaks в суде присутствовал только по видеосвязи, так как находится в тюрьме Белмарш.

Сторонники Ассанжа собрались в Лондоне с целью выразить поддержку задержанному, а также осудить министерство внутренних дел королевства за «незаконное и аморальное» решение о выдаче.

Assange's extradition hearing is now at 11 am in court 3 at Westminster Magistrates Court. pic.twitter.com/QXMb8YLL3S