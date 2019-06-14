Как на первых «Алых парусах» Ассоль едва не утонула

«Фонтанка» рассказывает, как это было и где участницы праздника 1968 года сегодня

Людмила Образцова//Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Праздник выпускников «Алые паруса» начинался в 1968 году с маленького плотика, на котором по акватории Невы скользила девушка с длинными развевающимися волосами. В самый ответственный момент плотик начал погружаться в воду. «Фонтанка» нашла героиню «Алых парусов» спустя 51 год.

Праздник выпускников стал красивой петербургской традицией, но о самых первых «Алых парусах» известно очень мало. Ночь с 27 на 28 июня 1968 года. Кульминация — не сказочный бриг, как сегодня, а парад кораблей с сугубо актуальными «живыми картинами»: корабль «Молот» с рабочими на борту, корабль «Серп» – с тружениками села и корабль «Атом» – с молодыми учеными. Но мало кто помнит, как начинался этот праздник. Его открывали две студентки университета имени Лесгафта. Одна из них стояла с факелом в руке на катере, который мчался по Неве, другая превратилась в романтическую героиню Александра Грина и пробежала по волнам. Рассказываем, как это было.

В начале июня 1968 года в университет имели Лесгафта пришла необычная комиссия. Возглавлял ее не кто-нибудь, а театральный режиссер Георгий Товстоногов. Он сказал, что для новой постановки ему нужны две девочки. Причем одна из них должна быть высокой, с длинными волосами и обязательно хорошо уметь плавать. Известного режиссера отвели в группу пловчих и показали ему 25 студенток. Он выбрал 17-летних Ольгу Савельеву и Людмилу Кухаренко.

Больше всего в рассказах обеих участниц «Алых парусов» поражает отношение к технике безопасности участников представления. Сложно представить, чтобы сегодня кто-нибудь дал разрешение на такие трюки.







«Мы репетировали по ночам, – рассказала Ольга Савельева «Фонтанке». – По сценарию я стояла на катере, который открывал праздник, с зажженным факелом в руках. У другого борта стоял мальчик с таким же факелом. Факел был длинный, тяжелый и неудобный. Наверху была банка металлическая с горючим. Была качка, и на меня немного этой солярки пролилось. А меня попросили надеть все светлое, и я переживала, что моя белая кофточка после этого никогда уже не отстирается. Но еще больше я боялась, что сейчас вспыхну вместе с факелом».

Праздник для 17-летней Ольги закончился очень быстро. «Мы проплыли положенный участок до Дворцового моста, нас высадили и развезли по домам, – говорит она. – Представление в акватории Невы продолжилось, но мы ничего не видели. Даже когда шли репетиции, мы сидели в комнатушке в Доме ученых и ждали, когда нас вызовут. Там было много военных морских офицеров, которые старались нас как-то опекать, поили горячим чаем. Во время репетиций я видела только Люду, как она плыла на своем плоту, держась за прикрепленную к нему веревку. Сейчас, конечно, этот праздник делают намного пышнее, организация совсем другая».

Людмила Кухаренко вспоминает, что в июне 1968 года за ней не меньше десяти раз приезжала машина, которая увозила ее на репетиции к спуску с набережной у Дома ученых, а потом возвращала обратно домой, к родителям. Образ, который придумал для Людмилы режиссер Георгий Товстоногов, должен был ассоциироваться у зрителей с Фрези Грант, Бегущей по волнам. Тем более, фильм по этому роману Александра Грина вышел всего за год до первого праздника выпускников в Ленинграде. Но затмить «Алые паруса» с Анастасией Вертинской ему все равно не удалось, праздник выпускников стал продолжением этой романтической феерии и героиню Людмилы Кухаренко все вокруг так и называли – Ассоль.

«Для этой роли нужна была девочка, которая хорошо плавает, потому что по задумке режиссера Ассоль должна была буквально бежать по волнам Невы, – рассказала «Фонтанке» Людмила Кухаренко, которая позже взяла фамилию мужа и стала Образцовой. – Мне выдали очень нарядное театральное платье, длинное, кремового цвета, расшитое нитками мулине. Правда, под платьем на мне были резиновые сапоги. На Дворцовой набережной, около спуска к воде напротив Дома ученых, нас ждал катер. К нему длинной, почти стометровой веревкой-фалом крепился плотик, на котором мне предстояло плыть. Это был деревянный плотик метр на полтора, совсем маленький. Зрители не должны были заметить ни фал, ни плотик. За фал можно было держаться, но незаметно. Вокруг было очень много прожекторов, которые подсвечивали меня в темноте. В их огнях мои развевающиеся волосы казались ярко-красными. В динамиках над водой звучала классическая музыка и голоса ведущих, которые объясняли, что сегодня выпускники прощаются со школой, и это — их праздник. Ведь никогда прежде «Алых парусов» в Ленинграде не проводили».

Когда плотик с «бегущей по волнам» Ассоль достиг середины Невы, случилось небольшое происшествие, которое едва не перечеркнуло режиссерский замысел. Да и окажись на месте 17-летней Людмилы театральная актриса, а не спортсменка-пловчиха со стальными нервами, все могло бы закончиться иначе. Дело в том, что в акватории Невы было очень много милицейских катеров, которые следили за порядком. И вот один из таких катеров внезапно метнулся в сторону набережной — и поднял волну.

«Когда эта волна дошла до моего плотика, он стал тонуть, – говорит Людмила Образцова. – Дело в том, что катер плыл медленно, не более 10 километров в час была его скорость. И вот я начала погружаться в воду. Сначала по колено, потом по пояс. И вот уже над поверхностью воды остались только плечи и голова. Я стала дергать за фал, чтобы на катере обратили внимание на сложившееся положение. Капитал оглянулся — а меня и не увидел! Тогда он резко увеличил скорость и буквально выдернул меня из воды. Я устояла на ногах, потому что умела кататься на водных лыжах — и остаток пути проделала в насквозь мокром платье».

Видео: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Обе участницы первых «Алых парусов» вспоминают, что брига, как в фильме, в ту ночь на Неве не было. Праздник для них обеих закончился очень быстро. Под Дворцовым мостом «Ассоль» уже ждали с одеялами, все спрашивали, как она себя чувствует. Спросили, хочет ли она домой или посмотреть салют. «Конечно, я хотела, чтобы меня поскорее отвезли домой, – рассказывает Людмила. – Я жила в Купчино и водитель милицейского автомобиля, который меня вез, так спешил, что поехал по встречке на проспекте Славы. Хорошо, что в этот час не было других автомобилей».

Людмила Кухаренко вышла замуж практически сразу после «Алых парусов», но это никак не было связано с праздником – ее будущий муж руководил бассейном, в котором она тренировалась. Супруги вместе больше пятидесяти лет. Потом 35 лет Людмила Образцова проработала тренером по плаванию, а когда в 1991 году в стране стали появляться кооперативы, открыла платные группы в бассейне. «И сейчас, если я иду по центру города, многие меня узнают, потому что я учила их плавать, – рассказывает Людмила. – Здравствуйте, говорят, вы меня помните? А я смеюсь: «Если вы шапочку наденете, то вспомню».

Сейчас Людмила Образцова с супругом живет во Франции, недалеко от Ниццы. И продолжает учить детей плаванию. «Моя дочь — балерина Мариинского театра, была там на гастролях. Мы приехали к ней и поняли, что это очень комфортное место для пожилых людей, – говорит Людмила. – Молодежи там не нравится, им скучно. К тому же это страна бумажная, очень бюрократизированная. Но мне удалось законно добиться медицинской страховки, хотя это было непросто. Все возможно, если сесть и разобраться. Не можешь разобраться – попроси помощи у тех, кто знает, как. В девяностые мы хорошо заработали, это позволило нам иметь некоторую недвижимость во Франции. И сейчас мы живем простой, но очень комфортной жизнью».

Ольга Савельева осталась в Петербурге — и тоже всю жизнь работала тренером по плаванию в бассейне. Сначала готовила спортсменов, теперь учит плавать обычных граждан в группах здоровья. Увлекается кинологией и даже имеет собственный питомник немецких боксеров. Гордость питомника — 13-летний пес-ветеран, который дважды становился лучшим немецким боксером России в 2007и в 2009 году и в шести странах мира был признан чемпионом выставок. «Боксер – порода крупная, спортивная, с ними мне уже тяжеловато, – рассказала Ольга Савельева «Фонтанке». – И я перехожу постепенно на более мелкую породу, бостон-терьер».

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»