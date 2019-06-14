«Газпром нефть» меняет директоров и радует дивидендами. Помогать с принятием решений теперь будет и глава «Зенита»

ПАО «Газпром нефть» объявило об изменениях в совете директоров. Их число сократилось с 13 до 11 человек. Из числа директоров исключены Валерий Голубев, Всеволод Черепанов и Сергей Фурсенко.

Новым членом совета директоров стал Александр Медведев, до недавних пор заместитель председателя правления ПАО «Газпром», а с этого года — генеральный директор ФК «Зенит». Десять остальных членов совета директоров «Газпром нефти», включая недавно покинувшего пост руководителя ООО «Газпром Межрегионгаз» Кирилла Селезнева, сохранили свои посты.

Одновременно компания официально объявила о размере выплачиваемых в этом году дивидендов — 30 рублей на акцию, что вдвое больше предыдущего показателя. Всего на выплату акционерам компания направит 142,2 млрд рублей. Почти все они достанутся основному владельцу ПАО «Газпром» (95,6% акций). Остальные акции — в свободном обращении. Частные владельцы могут сейчас рассчитывать примерно на 5,7 млрд рублей дивидендов.

За минувший месяц на ожиданиях крупных дивидендов котировки акций «ГПН» выросли на 13%, до 392 рублей утром 14 июня. Правда, перекрыть показатели октября 2018 года, когда акции торговались по 395 рублей за штуку, пока не удалось.





