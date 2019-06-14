Центр «Антон тут рядом» собирает средства на летний лагерь для особых студентов

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» планирует организовать для своих студентов летний отдых. Однако, чтобы молодые люди с аутизмом смогли провести неделю на базе отдыха, необходимо 260 тысяч рублей.

«Летние лагеря уже стали доброй традицией для наших студентов. На неделю они уезжают на природу, где учатся вместе жить, обустраивать быть, играть и наслаждаться летом. В лагере для студентов всегда предусмотрены активности. Так им легче почувствовать себя уверенно в новой среде», – говорят сотрудники Центра.

Для студентов предусмотрены занятия спортом, что очень важно, поскольку многим из них не удаётся быть физически активными, творческие занятия, в частности ребята делают театральные постановки, и многое другое.

В течение недели взрослые люди с аутизмом с поддержкой специалистов и волонтёров учатся жить самостоятельно, готовить еду, обеспечивать свой быт и ходить в небольшие походы. После лагеря им становится намного легче идти на контакт с новыми людьми, заботиться о себе в отсутствие родителей и посещать незнакомые места.

Для того, чтобы провести очередную смену в летнем лагере, необходимо 260 тысяч рублей. Эти средства пойдут на проезд, питание и проживание для всех участников.

Помочь организовать летний отдых для студентов Центра «Антон тут рядом» можно здесь.