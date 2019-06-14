Доброе дело
Центр «Антон тут рядом» собирает средства на летний лагерь для особых студентов
Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» планирует организовать для своих студентов летний отдых. Однако, чтобы молодые люди с аутизмом смогли провести неделю на базе отдыха, необходимо 260 тысяч рублей.
«Летние лагеря уже стали доброй традицией для наших студентов. На неделю они уезжают на природу, где учатся вместе жить, обустраивать быть, играть и наслаждаться летом. В лагере для студентов всегда предусмотрены активности. Так им легче почувствовать себя уверенно в новой среде», – говорят сотрудники Центра.
Для студентов предусмотрены занятия спортом, что очень важно, поскольку многим из них не удаётся быть физически активными, творческие занятия, в частности ребята делают театральные постановки, и многое другое.
В течение недели взрослые люди с аутизмом с поддержкой специалистов и волонтёров учатся жить самостоятельно, готовить еду, обеспечивать свой быт и ходить в небольшие походы. После лагеря им становится намного легче идти на контакт с новыми людьми, заботиться о себе в отсутствие родителей и посещать незнакомые места.
Для того, чтобы провести очередную смену в летнем лагере, необходимо 260 тысяч рублей. Эти средства пойдут на проезд, питание и проживание для всех участников.
Помочь организовать летний отдых для студентов Центра «Антон тут рядом» можно здесь.
Справка:
Центр «Антон тут рядом» (БФ «Выход в Петербурге») — первый в России Центр обучения, творчества и социальной абилитации взрослых людей с аутизмом. Центр был основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус, которая сняла одноименный фильм о жизни молодого человека с аутизмом, положивший начало широкой общественной дискуссии об аутизме. Центр оказывает поддержку детям, подросткам и взрослым с РАС, работает для того, чтобы сделать для них возможной жизнь в обществе.
Миссия Центра — дать обществу доступ к личностным, коммуникативным и творческим ресурсам людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), помочь людям с РАС реализовать свой потенциал. Сейчас в 15 программах Центра принимают участие более 250 семей, в которых есть дети, подростки и взрослые люди с аутизмом. Вся помощь оказывается безвозмездно.
Аутизм — это особенность развития, сохраняющаяся на протяжении всей жизни человека. Она влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, а также на восприятие и понимание окружающего мира. На сегодняшний день в России отсутствует социальный маршрут для людей с РАС, статистика, диагностика, квалифицированные специалисты и современные стандарты в системе высшего образования. Диагноз определяется в лучшем случае к 4-7 годам, система образования не адаптирована, а единственная институция, которая «ждёт» человека с РАС после 18 лет — это ПНИ (психоневрологические интернаты).
Расстройства аутистического спектра (РАС) имеют высокую распространенность: около 1% детского населения, по усредненной консервативной статистике (письмо Министерства здравоохранения РФ №15-3/10/1-2140 от 8 мая 2013 года), и каждый 59-й ребенок – по новейшей международной статистике (Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention)).
В мире человек с РАС получает диагноз к 18 месяцам, затем и интенсивную раннюю помощь, и необходимый объем сопровождения на протяжении жизни. Образовательная система, досуговая инфраструктура, рынок труда, формы проживания в сообществе – отвечают особым потребностям людей с РАС, нарушениями поведения и коммуникации.