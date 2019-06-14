Снабженец из Можайки заплатит по суду 2,5 млн за махинации с госконтрактами

В Петербурге вынесен приговор теперь уже бывшему сотруднику Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Подполковник запаса Виктор Дорофеев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и даче взятки.

Как сообщает 14 июня Военное следственное управление по Западному военному округу, Дорофеев был заместителем начальника учебного центра по материально-техническому обеспечению. В силу должности он являлся председателем комиссии по приемке автотранспортных услуг, предоставленных академии сторонней фирмой по госконтракту. В суде удалось доказать: в 2013 году подполковник запаса не раз подписывал акты приемки выполненных работ, содержащие ложные сведения. Кроме того, за 50 000 рублей Дорофеев склонил к подписанию фиктивных актов коллегу – начальника автомобильной службы отделения материально-технического обеспечения учебного центра Можайки майора Алексея Лопаткина.

В результате фирма-поставщик услуг незаконно получила из казны свыше 1,5 млн рублей.

Суд назначил Дорофееву больше миллиона рублей штрафа. Также он обязан возместить государству ущерб — те 1,5 млн рублей.







Лопаткин уже осужден за получение взятки: его мзду, 50 тысяч рублей, обратили в доход государства, а также назначили штраф в размере 1,5 млн рублей (тридцатикратная сумма взятки).