Кредиты подешевеют: Банк России впервые за год принял решение снизить ключевую ставку

Центральный банк России по итогам заседания 14 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта — до 7,5% годовых. Это первое снижение за год.

Как сообщили в регуляторе, ожидаемый Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован 24 июня. А следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.

Снижение ставки — негативный фактор для рубля. Но он уже был учтен в котировках. Рыночные аналитики еще до решения регулятора говорили о том, что ставку снизят. В частности, прогнозы прозвучали во время Петербургского экономического форума. В пользу этого сценария говорило и замедление инфляции.





