После ДТП «без тормозов» в Красном Селе молодёжь принялась плясать

Серьёзная авария, произошедшая ночью 14 июня в Красном Селе, попала на видео. По словам очевидцев, один человек получил травму головы.

Последствия ДТП наблюдали многие: в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» опубликовано сразу несколько сообщений. Вся информация сведена воедино в посте от имени администрации сообщества, в котором выложена также видеозапись, сделанная камерой наружного наблюдения.

«Какие-то совершенно неадекватные малолетки, разогнавшись до второй космической скорости по проспекту Ленина на автомашине «Жигули», не стали тормозить перед светофором перекрёстка с улицей Свободы и остановившимся транспортным средством, после чего со всей дури разбили той машине заднюю часть. Как сообщили очевидцы, управляла адской колесницей девочка», – рассказывает «Коллапс».







В группе добавляют: пассажир юной леди не был пристегнут, поэтому ударился головой о лобовое стекло. После этого молодые люди выскочили на дорогу и принялись бегать и танцевать, а затем скрылись с места происшествия.