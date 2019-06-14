«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

В тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» произошло одно изменение. Как сообщает 14 июня пресс-служба петербуржцев, команду покинут испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано. Серрано работал в основном составе «Зенита» с 2016 года.

«"Зенит" благодарит Исаака за сотрудничество и желает новых успехов!» – заявили в клубе.

Напомним, что сине-бело-голубые выйдут из отпуска в пятницу, 14 июня. В ближайшие дни футболисты пройдут медобследование, а 18 июня отправятся на сборы в Австрию, где проведут четыре контрольных матча.

Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».





